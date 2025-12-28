Tras la apuesta airosa del Gobierno en el Congreso, ahora replicará la misma táctica para aprobar la reforma laboral

Con nuevos negociadores, el mileísmo consiguió aprobar en general y en particular la primera Ley de Leyes de su gestión. Los popes libertarios festejaron el logro pero ya comienzan a tejer la estrategia que en febrero les permita modernizar la normativa en el mundo del trabajo
La Libertad Avanza logró su primer objetivo en las Extraordinarias a las que convocó al Congreso nacional esta temporada estival, aunque para ello tuvo que modificar su estrategia de negociación y ceder algo para ganar en el conjunto del proyecto del Presupuesto 2026. Javier Milei debió aceptar que la insistencia de ir contra la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario le podría jugar nuevamente en contra y dar por tierra con la posibilidad, entre otras cosas, de que el ministro de Economía, Luis Caputo, pueda estar más tranquilo y saber que si se le complica conseguir los más de 17.000 millones de dólares que tiene la Argentina en vencimientos este 2026, no tendrá atadas las manos a la hora de canjear deuda, una vez eliminadas las limitaciones a ese respecto que había impuesto el ex jefe de Hacienda albertista, Martín Guzmán.
Las previsiones que tenía la mesa política libertaria no estuvieron lejos de los números que uno de sus voceros informales le acercó a El Litoral. Estimaban tener entre 41 a 44 votos a favor en el Senado para aprobar la hoja de ruta presupuestaria del año próximo. Esta Ley de Leyes -que estima un crecimiento del 5%; inflación de 10,1% y un dólar a $1423 en diciembre próximo- se impuso por 46 sufragios afirmativos, 25 negativos y una abstención. Inclusive el artículo II (al 31), que había generado rechazo de radicales y otras bancadas por ajustes en Educación, Ciencia y Defensa, pasó la prueba con 42 voluntades a favor, 28 que la rechazaron y 2 que se abstuvieron. Y eso que parte de la oposición había adelantado su rechazo a los artículos 12 y 30, incluidos en el capítulo II del proyecto.
Infructuosamente en medio de la votación en particular, el kirchnerismo propuso que el Art. 30 fuera votado aparte, pero claro, el oficialismo no aceptó realizar modificación y el camino se allanó para una Patricia Bullrich, que como jefa de bloque, no había podido sostener en la Cámara alta a quien continúa como diputada de LLA, nos referimos a la rionegrina Lorena Villaverde, quien tuvo causas en EEUU vinculadas al narcotráfico y en su provincia otra relacionada a supuestos fraudes inmobiliarios, por los que la Justicia le embargó su sueldo como legisladora. Se verá qué quisieron decir el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Santilli (Interior) con que “se van a reasignar partidas”, en procura de mantener el equilibrio fiscal. Esto en referencia a las partidas para Discapacidad y universidades. No ejecutarlas podría reiterar la moción de censura y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra el jefe de Gabinete, en este caso Adorni, y el Primer Mandatario. Ya ocurrió en la era Francos ¿por qué no pasaría ahora? Los estrategas violetas desestiman esa posibilidad desde sus oficinas en la sede del PEN.
Al margen de esto, la comandancia mileísta celebró doble, ya que también logró convertir en ley la Inocencia Fiscal, que reforma el Régimen Penal Tributario elevando de manera significativa los montos a partir de los cuales existe delito penal. Se considerará evasión simple sólo cuando la cifra evadida supere los $100 millones y la evasión agravada existirá desde los $1.000 millones. Asimismo, esta iniciativa busca dar garantías legales a los contribuyentes que blanqueen fondos no declarados. Es decir, a los que ‘saquen los dólares del colchón’. Un plan en el que Economía depositó fuerte expectativa, y al que hizo referencia el propio FMI, cuando su titular, Kristalina Georgieva, dijo que los argentinos atesoramos una gran cantidad de dólares -más de u$s 200.000 millones- "bajo el colchón y Dios sabe dónde", sugiriendo que si se invirtieran en el país podrían fortalecer enormemente a la economía local.
Quienes se han erigido como factótums de este resultado son, además de Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y los ultrakarinistas Eduardo ‘Lule’ Menem y Martín Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General y presidente de la Cámara de Diputados, respectivamente. Los Aportes del Tesoro Nacional -junto a otros acuerdos que sellaron los gobernadores del PJ con Nación-, tal los casos del catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, fueron determinantes en la votación. En ese tándem entra Gustavo Sáenz de Salta, beneficiado a la vez con el ingreso de la ex Innovación Federal, Pamela Caletti, en la Auditoría General de la Nación. Carlos Rovira, el hombre fuerte de Misiones, obtuvo con su gobernador Hugo Passalacqua $12.000 millones en ATN. Tucumán recibió $20.000 millones; Catamarca $10.500 millones y el caudillo salteño $6.000 millones.
El próximo desafío de la administración Milei ya está en marcha. Se trata de mantener el juego de seducción con los caciques distritales y sus legisladores con el objetivo de transformar en norma la Modernización Laboral. La Confederación General del Trabajo ya salió a mostrar los dientes en la movilización que encabezó en la Plaza de Mayo el pasado 18 de diciembre. Ahora amenaza con un paro general al que aún no le puso fecha. Luego de que el representante del gremialismo en el Concejo de Mayo, Gerardo Martínez, señalara que ninguna de las propuestas que acercó su sector fue aceptada, amagó con cerrar la puerta a plausibles acercamientos. Sin embargo, el titular de la UOCRA siempre fue de los más acuerdistas, con esta y otras gestiones. La CGT ha ganado tiempo para reordenar su táctica, que va en línea con proteger, en particular, la caja que le garantiza el sostenimiento de la cuota solidaria, que por ahora deben aportar los trabajadores que estén afiliados -o no- a las representaciones por actividad en las que estén encuadrados. En esa búsqueda, no son pocos los líderes sindicales que están charlando con gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut) y el mandatario santacruceño de extracción gremial petrolera, Claudio Vidal. Lo mismo hicieron con los peronistas Jaldo y Jalil, pese a su realineamiento con la Casa de Gobierno.
En Balcarce 50 volvieron a decir que no van a convocar a la principal central de trabajadores del país. “Que hagan las marchas y medidas de fuerza que quieran, vamos a ver cuántos los apoyan”, le reiteró a este diario uno de los más encumbrados asesores presidenciales. Antes de la última convocatoria, en el ala sur de la sede ejecutiva, donde está el despacho de Santiago Caputo, uno de sus colaboradores expuso que, “al Gobierno le conviene que se movilicen porque así la gente, cuando los mira por TV, recuerda quienes son estos muchachos”. Así y todo, en el seno de las fuerzas libertarias la mayoría afirma que ‘los Gordos’ de Azopardo 802 están a favor de la reforma, “salvo en los puntos en los que se toca la de ellos”. Y destacan que son sus bases y otros grupos opositores los que les meten presión para sobreactuar una resistencia que no es tal. Hay algo en lo que los referentes del mileísmo más puro tuvieron razón, el acto de los cegetistas fue muy breve; movilizó las estructuras propias, y cuando algunos independientes llegaron al lugar, ya se estaba desmontando el escenario. La actividad de los partidos de izquierda se inició a las 18 hs y corrió la misma suerte. Como ocurre siempre en este tipo de eventos, ninguna de las facciones se puso de acuerdo con la cantidad de asistentes a la convocatoria.
Los articuladores de LLA ya están trabajando en acercar posiciones y llegar al recinto en febrero con el mayor porcentaje de aprobación que puedan sumar en torno a la Reforma Laboral. Tienen lo que resta del último mes del año y todo enero para tender puentes. En esta partida el más duro del Gabinete nacional es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien es combatido, principalmente por la Asociación de Trabajadores del Estado, encabezada por Rodolfo Aguiar. La pax salarial, por fuera de la Modernización, por ahora se mantiene casi exclusivamente con Andrés Rodríguez de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que fijó un incremento del 2% en este último mes del año con un bono extra de $50.000, a pagar por única vez. Obviamente, el oficialismo nacional optará por poner en práctica un plan similar al que le dio buenos resultados en este primer duelo parlamentario. Hablará con los actores individualmente, dejará de lado los artículos que le traben la ley, y aunque lo niegue, deberá recurrir al viejo artilugio del toma y daca, que es la manera en que en Argentina se hace 'la política', esa que los mileístas dicen detestar.