Finanzas públicas

Con el debut de las bandas cambiarias, el Gobierno define cómo cubrir vencimientos por US$ 4.200 millones

El nuevo régimen de bandas de flotación comenzó a regir en enero y coincide con un exigente calendario financiero. El Ejecutivo ya cuenta con parte de los dólares necesarios, pero aún evalúa distintas herramientas para completar los fondos y cumplir con los compromisos de deuda de este mes.