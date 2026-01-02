Los mercados argentinos arrancaron 2026 con alzas en acciones y baja del riesgo país

En un contexto de alta volatilidad, los mercados financieros argentinos comenzaron el 2026 con tendencia positiva. En la primera rueda del año, el índice S&P Merval trepó 2,4% en pesos y 0,8% en su versión en dólares, impulsado por subas en acciones energéticas e industriales.
Acciones y ADRs en alza
Las acciones locales destacadas fueron Ternium (+4,2%) y Central Puerto (+3,7%). En contraste, Transener y Transportadora de Gas del Norte cayeron 2,6% y 2,2%, respectivamente. En el mercado de Nueva York, los ADRs de Edenor, IRSA e YPF subieron hasta 1%, mientras que Grupo Supervielle, Banco Macro y Cresud registraron bajas.
El riesgo país retrocedió a 557 puntos básicos, una baja frente al cierre del año anterior, cuando rondaba los 570. En tanto, los bonos soberanos operaron con mayoría de pérdidas, como el Global 2038 (-1,5%) y el Bonar 2030 (-1,1%), aunque el Global 2046 subió 0,6%.
El rol de la banda cambiaria
Según Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, la nueva banda cambiaria impuesta por el Gobierno “modifica el régimen operativo, pero no necesariamente la dinámica de fondo”. Araujo señaló que, mientras la política fiscal y monetaria sea consistente, la banda actuará como “ancla de expectativas”.
El analista también advirtió que el mayor riesgo no radica en una eventual ruptura de la banda, sino en que el mercado perciba inconsistencias entre el régimen cambiario y la acumulación de reservas.
Cuentas liberadas y posibles tensiones
El viernes también marcó el primer día hábil tras la liberación de las cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), establecidas en el blanqueo de 2024. Ese proceso dejó disponibles unos 20.600 millones de dólares, lo que, según fuentes del mercado, podría generar tensiones cambiarias en el corto plazo.