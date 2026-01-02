Panorama financiero

Los mercados argentinos arrancaron 2026 con alzas en acciones y baja del riesgo país

En la primera jornada bursátil del año, el S&P Merval subió 2,4% y los ADRs argentinos operaron con mayoría de alzas en Nueva York. El riesgo país bajó a 557 puntos y también hubo movimientos en bonos y dólar financiero.