¿Qué es el VIX?

En el mercado hasta el pánico tiene índice

El VIX es conocido como el “índice del miedo”, aunque su nombre formal es índice de volatilidad. En términos simples, mide cuán nervioso está el mercado. No refleja si las acciones suben o bajan, sino cuánto están dispuestos a pagar los inversores para cubrirse ante movimientos bruscos.