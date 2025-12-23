Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 23 de diciembre

El dólar minorista cerró este martes con valores mayormente estables en los principales bancos, mientras el blue se mantuvo sin variaciones y el MEP registró una baja moderada. La jornada mostró un mercado contenido, con ajustes puntuales en algunas entidades y spreads que se sostuvieron en rangos elevados.
Así cerró el dólar
En el sistema bancario, las cotizaciones se movieron entre los $1.470 y $1.485 para la venta. Banco Nación, BBVA, Santander, Galicia, Credicoop e ICBC ofrecieron el dólar a $1.475, con compras en torno a $1.425. Banco Provincia también cerró en $1.475, pero con una baja diaria del 0,34%.
Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos se ubicaron entre los valores más altos, con ventas a $1.477 y compras a $1.430,50, marcando una leve suba diaria. Banco Macro, en tanto, mantuvo una de las brechas más amplias del sistema, con venta a $1.485 y un spread de $70.
El dólar MEP bajó 0,76% y cerró debajo de los $1.490.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró la jornada en $1.486,72 para la venta y $1.486,35 para la compra, con una caída del 0,76%. La baja respondió a un mayor volumen de operaciones en bonos, que presionó a la baja la cotización financiera tras varios días de estabilidad.
El dólar blue se mantuvo sin cambios en el mercado informal.
Dólar blue
El dólar blue finalizó sin cambios respecto del cierre previo. En el mercado informal, la divisa se ofreció a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, con un spread de $20. La falta de movimiento reflejó una jornada de menor demanda y expectativa por el cierre de año.