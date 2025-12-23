En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 23 de diciembre, en Argentina

El cierre del mercado este lunes 22 de diciembre dejó un mapa del dólar oficial marcado por movimientos dispares en las entidades bancarias argentinas, un salto relevante en el dólar blue y un nuevo descenso del dólar MEP. En el Nación cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, cifras en las que abre este martes 23 de diciembre.
Martes 23.12
11:24 Cotizaciones
El dólar oficial en el Banco Nación opera este martes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.
- Dólar Blue: Compra $1.485 / Venta $1.505
- Dólar MEP: Compra $1.491,9 / Venta $1.496
- Contado con Liquidación (CCL): Compra $1.540,9 / Venta $1.542,9
- Dólar Tarjeta: Venta $1.917,5
Martes 23.12
09:51 Tipos de cambio
Martes 23.12
09:30 Cotizaciones en los bancos al cierre del lunes
En el sistema bancario, la mayoría de las entidades mantuvo valores estables. Banco Nación, BBVA, Santander, Credicoop y Galicia cerraron en torno a los $1.475 para la venta.
En tanto, Banco Provincia finalizó en $1.480, mientras que Macro y Bica se ubicaron en $1.485. Santa Fe y Entre Ríos ajustaron levemente a la baja.