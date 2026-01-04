Balance de la Fundación Pensar, del PRO

La inflación dejo de estar en foco, pero preocupa que el sueldo no alcance

En la primera mitad del mandato de Javier Milei, el centro de estudios insiste en que hay reformas pendientes, que los sectores “ganadores” del modelo (minería, energía y campo) no traccionan más empleo registrado y que, con todo, hay una sociedad “esperanzada