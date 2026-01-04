La foto esperada

Muchos son los dirigentes políticos que quieren la foto con Lionel Messi y varios se frustraron a escasos centímetros del futbolista y en varias ocasiones.
Mientras muchos dirigentes buscan sin éxito una imagen junto a Lionel Messi, el intendente de Funes, Roly Santacroce, logró el encuentro durante las vacaciones del capitán argentino en Santa Fe y no dudó en compartirlo en sus redes sociales antes de cerrar el 2025.
"Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es una alegría enorme recibirte cada año y nos llena de orgullo que seas parte de nuestra ciudad", posteó el intendente justicialista.