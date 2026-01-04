#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Política y figuras públicas

La foto esperada

Mientras muchos dirigentes buscan sin éxito una imagen junto a Lionel Messi, el intendente de Funes, Roly Santacroce, logró el encuentro durante las vacaciones del capitán argentino en Santa Fe y no dudó en compartirlo en sus redes sociales antes de cerrar el 2025.

Roly Santacroce compartió en redes sociales la imagen junto a Lionel Messi.Roly Santacroce compartió en redes sociales la imagen junto a Lionel Messi.
Seguinos en
Por: 

Muchos son los dirigentes políticos que quieren la foto con Lionel Messi y varios se frustraron a escasos centímetros del futbolista y en varias ocasiones.

De vacaciones en Santa Fe quien tuvo el premio fue el intendente de Funes, Roly Santacroce quien no dudó en subirla a redes sociales antes de finalizar el 2025.

"Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es una alegría enorme recibirte cada año y nos llena de orgullo que seas parte de nuestra ciudad", posteó el intendente justicialista.

Seguinos en
#TEMAS:
Lionel Messi
Selección Argentina de Fútbol
Rosario

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro