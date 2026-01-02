La sobrina de Lionel Messi sorprendió con su voz en un festejo íntimo en Rosario

La familia Messi despidió el 2025 y dio la bienvenida al 2026 con una celebración privada en Rosario, ciudad natal del capitán de la Selección Argentina. Como es habitual en estas fechas, Lionel Messi, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos compartieron una noche rodeados de afectos, entre abrazos, música y brindis.
Pero esta vez, un momento especial se robó todas las miradas: la actuación espontánea de Morena Messi, una de las sobrinas del astro argentino, quien se animó a cantar frente a todos los presentes.
La voz que sorprendió en la intimidad familiar
Vestida con un conjunto elegante y visiblemente emocionada, Morena Messi tomó el micrófono y mostró una faceta artística poco conocida por el público. Su interpretación fue celebrada por los presentes y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.
El video del momento —grabado por uno de los invitados— fue compartido a través de Instagram y otras plataformas, donde cosechó miles de visualizaciones y comentarios positivos. Muchos destacaron no solo su actitud desenvuelta, sino también la calidez del entorno familiar en el que ocurrió.
Rosario, el refugio del clan Messi
Como cada fin de año, Rosario fue el lugar elegido por el capitán del Inter Miami para reunirse con sus seres queridos. Allí, en un clima distendido y lejos del ruido mediático, la familia celebró con música, baile y muestras de cariño que reflejan el estrecho vínculo entre sus integrantes.
El evento dejó una postal entrañable que demuestra que, más allá de los flashes y los estadios, en la vida de Lionel Messi y los suyos hay espacio para la emoción y la sencillez.
Lionel Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos en el festejo de Año Nuevo.
Un cierre con emoción y mucha música
La aparición de Morena como cantante en este evento íntimo no solo generó ternura entre sus allegados, sino que también despertó la atención del público. Aunque no se sabe si la joven piensa dedicarse profesionalmente al canto, su participación dejó en claro que talento en la familia no falta.
Si bien Lionel Messi es el máximo referente del fútbol mundial, su entorno familiar también comienza a mostrar sus propias luces. Morena, con apenas unas apariciones públicas, deja entrever que el apellido Messi también puede tener proyección en el mundo artístico.
Su espontaneidad y talento generaron una oleada de comentarios positivos que celebran la frescura del momento y el orgullo de una familia que sigue unida más allá de los logros deportivos.
Un gesto simple, una voz sincera y un entorno familiar que demuestra que, incluso en las noches más íntimas, los Messi siguen generando momentos inolvidables.