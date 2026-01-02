#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Video viral

Sentado en la vereda: Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo en su casa de Pujato

El DT de la Selección saludó a vecinos de su pueblo natal. En un video viral se lo ve junto a sus padres, mientras que cerca de la calle está el resto de la familia festejando con los autos que pasan por el frente.

Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.
Seguinos en
Por: 

Lionel Scaloni recibió, como es habitual, el nuevo año junto a su familia en Pujato, Santa Fe. “La vida de pueblo” es algo que el entrenador de la Selección Argentina destaca constantemente al hablar de sus regresos al pueblo donde nació.

En la grabación se divisa a Scaloni junto a sus padres, mientras que cerca de la calle está el resto de la familia festejando con los autos que pasan por el frente.

Scaloni disfrutó de las fiestas en el país y aprovechó su estadía para realizar diferentes actividades, principalmente una de sus mayores pasiones ajenas al fútbol: el ciclismo.

Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.

En las últimas horas, se conoció que el entrenador completó en Córdoba un trayecto desafiante en las sierras de San Clemente, una localidad situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital provincial.

Los desafíos de Lionel Scaloni y la Selección Argentina para 2026

La Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es gran objetivo de la Selección Argentina y Lionel Scaloni para 2026.

Argentina defenderá el título Mundial en una copa histórica, con una instancia extra de eliminación directa, y varias potencias que buscan destronarlo.

Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.Como cada año, Scaloni pasó las fiestas con su familia en Pujato.

Con Lionel Messi adentro, aunque todavía sin oficializarlo, Lionel Scaloni tiene el desafío de sostener la competitividad de un equipo consolidado, con un espectro bien definido de titulares y primeros suplentes.

Scaloni deberá definir los retoques de una convocatoria que casi sale de memoria, pero en la que se esperan algunas modificaciones en relación a la lista de Qatar 2022.

Y como si todo esto fuera poco, la Selección Argentina tendrá la Finalissima ante España como previa a la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni no solo afrontará una nueva final como seleccionador de Argentina, sino que tendrá la compleja tarea de administrar lo que ocurra ante España, manejando el ímpetu de los escenarios que puedan crear tanto la victoria como la derrota.

Más videos que te pueden interesar

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Es viral
Lionel Scaloni
Córdoba
Lionel Messi
España
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro