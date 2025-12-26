Scaloni, entre los tres mejores entrenadores del mundo en 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) dio a conocer su ranking de los mejores entrenadores del año, y Lionel Scaloni volvió a figurar entre los primeros puestos. El DT de la Selección Argentina terminó tercero en la votación de 2025.
El ganador fue Luis de la Fuente, seleccionador de España, que repitió el galardón conseguido en 2024. El segundo lugar fue para Roberto Martínez, actual entrenador del seleccionado de Portugal.
De la Fuente fue elegido el mejor entrenador por segundo año consecutivo. Foto: Reuters
El año de Scaloni tras dos premios consecutivos
Scaloni había ganado el premio en 2022 —tras consagrarse campeón del mundo— y en 2023, cuando consolidó el liderazgo de Argentina a nivel FIFA. Pese a no conquistar títulos en esta temporada, el entrenador mantuvo al equipo entre los mejores y ya piensa en la Finalissima de marzo y en el Mundial 2026.
La IFFHS valoró su continuidad, su estilo consolidado y la proyección con la base campeona del mundo que aún comanda Lionel Messi.
Roberto Martínez fue elegido segundo. Foto: Xinhua
De la Fuente, el mejor por segundo año seguido
El entrenador español volvió a ganar el premio gracias a una temporada sólida con la Selección de España, a la que condujo a la cima del ranking FIFA y a una impresionante racha de 31 partidos sin derrotas en los 90 minutos.
Aunque este año perdió por penales la final de la Nations League frente a Portugal, su historial reciente lo respalda: campeón de la Nations League 2023 y de la Eurocopa 2024, donde venció a Inglaterra en la final.
Una final entre candidatos al Mundial
España y Argentina se enfrentarán el próximo 27 de marzo en la Finalissima que se disputará en el Estadio Lusail, sede de la final del Mundial 2022. Será un cruce de estilos, figuras y técnicos que aspiran a llegar lejos en la próxima Copa del Mundo.