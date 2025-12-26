Distinción internacional

El “Dibu” Martínez fue elegido entre los 10 mejores arqueros del mundo en 2025

Emiliano Martínez, figura de Aston Villa y campeón del mundo en 2022, se ubicó en el 7° puesto del ranking anual de la IFFHS. Es el segundo sudamericano en la lista, detrás de Alisson Becker.