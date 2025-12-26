El “Dibu” Martínez fue elegido entre los 10 mejores arqueros del mundo en 2025

Pese a no haber concretado su pase al Manchester United, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a destacarse durante 2025 en el arco del Aston Villa. Su rendimiento fue clave para que el equipo inglés se mantuviera en los primeros puestos de la Premier League y en la Europa League.
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo ubicó en el séptimo lugar del ranking anual de arqueros, consolidando su presencia entre los mejores del planeta.
El marplatense es figura en Aston Villa, que pelea en Premier y Europa League. Foto: Reuters
Dibu, top 10 por segundo año consecutivo
Martínez ya había ganado este premio en 2024, y este año volvió a ser reconocido por su gran nivel. En el listado, aparece como el segundo mejor arquero sudamericano, solo por detrás de Alisson Becker, que ocupa el sexto lugar. El podio lo encabezan Donnarumma (PSG), Courtois (Real Madrid) y Sommer (Inter).
Desde que se confirmó su continuidad en Aston Villa, el nivel del “Dibu” mejoró notablemente. Con la Copa del Mundo 2026 como gran objetivo, el arquero argentino busca llegar en su mejor versión a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
Sus números en Aston Villa
Hasta la fecha, Emiliano Martínez disputó 228 partidos oficiales, con 269 goles recibidos y 75 vallas invictas. En total, acumula más de 20 mil minutos defendiendo el arco del conjunto de Birmingham.
Donnarumma, el mejor arquero del mundo. Foto: Reuters
El ranking completo de la IFFHS
Gianluigi Donnarumma – PSG - Manchester City
Thibaut Courtois – Real Madrid
Yann Sommer – Inter
Manuel Neuer – Bayern Múnich
David Raya – Arsenal
Alisson Becker – Liverpool
Emiliano Martínez – Aston Villa
Robert Sánchez – Chelsea
Jordan Pickford – Everton
Yassine Bounou – Al Hilal
La presencia del “Dibu” entre los mejores arqueros del mundo confirma que su impacto tras el Mundial de Qatar 2022 no fue casualidad: el marplatense se consolidó como uno de los grandes referentes bajo los tres palos a nivel global.