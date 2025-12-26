#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Distinción internacional

El “Dibu” Martínez fue elegido entre los 10 mejores arqueros del mundo en 2025

Emiliano Martínez, figura de Aston Villa y campeón del mundo en 2022, se ubicó en el 7° puesto del ranking anual de la IFFHS. Es el segundo sudamericano en la lista, detrás de Alisson Becker.

Emiliano Martínez fue elegido el séptimo mejor arquero del mundo por la IFFHS. Foto: ReutersEmiliano Martínez fue elegido el séptimo mejor arquero del mundo por la IFFHS. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

Pese a no haber concretado su pase al Manchester United, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a destacarse durante 2025 en el arco del Aston Villa. Su rendimiento fue clave para que el equipo inglés se mantuviera en los primeros puestos de la Premier League y en la Europa League.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo ubicó en el séptimo lugar del ranking anual de arqueros, consolidando su presencia entre los mejores del planeta.

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Burnley - Villa Park, Birmingham, Britain - October 5, 2025 Aston Villa's Emiliano Martinez reacts REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..El marplatense es figura en Aston Villa, que pelea en Premier y Europa League. Foto: Reuters

Dibu, top 10 por segundo año consecutivo

Martínez ya había ganado este premio en 2024, y este año volvió a ser reconocido por su gran nivel. En el listado, aparece como el segundo mejor arquero sudamericano, solo por detrás de Alisson Becker, que ocupa el sexto lugar. El podio lo encabezan Donnarumma (PSG), Courtois (Real Madrid) y Sommer (Inter).

Desde que se confirmó su continuidad en Aston Villa, el nivel del “Dibu” mejoró notablemente. Con la Copa del Mundo 2026 como gran objetivo, el arquero argentino busca llegar en su mejor versión a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Sus números en Aston Villa

Hasta la fecha, Emiliano Martínez disputó 228 partidos oficiales, con 269 goles recibidos y 75 vallas invictas. En total, acumula más de 20 mil minutos defendiendo el arco del conjunto de Birmingham.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Manchester United - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 14, 2025 Manchester City's Gianluigi Donnarumma reacts Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Donnarumma, el mejor arquero del mundo. Foto: Reuters

El ranking completo de la IFFHS

  • Gianluigi Donnarumma – PSG - Manchester City
  • Thibaut Courtois – Real Madrid
  • Yann Sommer – Inter
  • Manuel Neuer – Bayern Múnich
  • David Raya – Arsenal
  • Alisson Becker – Liverpool
  • Emiliano Martínez – Aston Villa
  • Robert Sánchez – Chelsea
  • Jordan Pickford – Everton
  • Yassine Bounou – Al Hilal

La presencia del “Dibu” entre los mejores arqueros del mundo confirma que su impacto tras el Mundial de Qatar 2022 no fue casualidad: el marplatense se consolidó como uno de los grandes referentes bajo los tres palos a nivel global.

Seguinos en
#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Premier League
Argentina campeón del mundo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro