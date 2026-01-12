"Messi podría venir...": el anuncio de Neymar que causó furor en Brasil

El Mundial de Naciones de la Kings League no solo despierta interés por su formato y colorido, sino también por la implicancia de grandes figuras del fútbol mundial. En las últimas horas, Neymar provocó una auténtica revolución en Brasil al revelar que Lionel Messi podría estar presente en la fase final del torneo.
Durante una transmisión en vivo, el astro brasileño contó que recibió un mensaje directo del rosarino. “Me escribió él y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”, comentó Neymar, entre risas y complicidad con los presentes. El diálogo fue compartido con el streamer Cris Guedes, quien también preside el equipo Furia junto al futbolista.
(Video doblado al español con Inteligencia Artificial)
El comentario fue suficiente para disparar la expectativa en Brasil, especialmente considerando que el certamen se disputa en el Allianz Parque de San Pablo, y que la final está prevista para el 17 de enero.
Argentina se juega el pase a la final
La selección argentina aún debe superar el “last chance” para poder avanzar. Tras clasificar como uno de los mejores terceros, se enfrentará a Francia en un cruce definitorio. Brasil, por su parte, ya aseguró su lugar en la ronda decisiva luego de vencer con contundencia a Qatar y golear a Perú.
Tanto Neymar como Vitor Roque, delantero de Palmeiras, se mostraron entusiasmados por el nivel del equipo brasileño y por la posibilidad de compartir la experiencia con estrellas del deporte y el entretenimiento.
Messi, Neymar y un entorno común
Además del propio Neymar, la presencia de otras figuras como Kaká refuerza el clima de camaradería en el Trident Arena. Pero hay otro nombre que alimenta las ilusiones argentinas: Sergio “Kun” Agüero. El ex delantero es presidente de Kunisports, uno de los equipos protagonistas del torneo, y aunque figura en la lista de convocados de Argentina, aún no se lo vio por Brasil.
Su presencia podría ser clave para tentar a Messi, con quien comparte una histórica amistad, al igual que con Piqué, creador del certamen. El lazo entre todos ellos construye una narrativa ideal para una posible aparición estelar en la final.
Expectativa creciente
Aún no hay confirmación oficial, pero el comentario de Neymar fue claro: “Puede que Messi venga”. Con eso bastó para agitar redes sociales y medios en Brasil, donde el torneo ha captado una atención creciente gracias al cruce entre fútbol tradicional, entretenimiento y figuras de renombre mundial.
La eventual presencia de Messi no solo sería un golpe de efecto para la Kings League, sino también un nuevo episodio en su historia compartida con Neymar, que comenzó en Barcelona y se fortaleció en el PSG.