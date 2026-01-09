También habló del caso Almada y la lista

Scaloni confirmó la reunión con Messi a 5 meses del Mundial: "No hay que agobiarlo"

A seis meses del inicio de la Copa del Mundo, el entrenador del seleccionado campeón reveló que mantuvo un encuentro con Lionel Messi y otros referentes para empezar a planificar el tramo final rumbo al certamen. "Él tomará la decisión", dijo.