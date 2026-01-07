El plan de la Selección Argentina: base en Kansas City y últimos amistosos antes del debut
La Albiceleste diagrama la logística para la inminente Copa del Mundo, con una ciudad que pica en punta para la concentración y los rivales que se barajan para la fecha FIFA que tendrá lugar pocos días antes del debut ante Argelia. ¿Cómo está la lista a 5 meses del primer partido?
Scaloni y su cuerpo técnico ultiman detalles para la estadía en Estados Unidos.
El Cuerpo Técnico de la Selección Argentina trabaja en conjunto con la AFA para definir la logística para el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con una ciudad que aparece como la gran candidata para ser la base del combinado nacional, a la espera de confirmar sus dos últimos amistosos.
Luego del sorteo del pasado 5 de diciembre donde se conoció que la Albiceleste será parte del grupo J, la intención es que el elenco de Lionel Scaloni haga base en Kansas City (en el estado de Misouri, en la frontera con Kansas), ciudad donde debutará el 16 de junio ante Argelia y a solo dos horas de distancia de Dallas, donde se jugarán el resto de los partidos del grupo con Austria y Jordania.
La búsqueda sería sostener esa concentración en Missouri durante lo que dure la participación argentina en el torneo, a sabiendas de que podría jugar nuevamente en esa ciudad en el marco de los cuartos de final si es que avanza en el primer puesto del grupo.
La primera opción es utilizar el predio de Sporting Kansas City, la franquicia de la MLS, y como segunda opción están las instalaciones del Kansas City Current, equipo de fútbol femenino que juega la National Women’s Soccer League, máxima categoría en EEUU.
Se prima la idea de la ciudad de Missouri por sobre Dallas dado que es menos habitada, posee menos complicaciones en lo que respecta al tránsito y es menos calurosa, dato crucial considerando que el certamen se disputará en pleno verano.
Inicialmente, la idea sería hacer base en uno de estos predios desde el 1ero de junio, ya con la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo confirmada y lista para disputar los dos últimos amistosos antes del debut en la competencia.
Según informó TyC Sports, hoy por hoy se maneja la posibilidad de jugar encuentros amistosos ante México y Honduras, en Las Vegas y Miami, respectivamente, entre el 1ero y 10 de junio. Los rivales y las sedes todavían no fueron confirmados, pero se espera un anuncio oficial a la brevedad.
Dado que la idea es llegar a estos amistoso ya con la lista confirmada, la última chance de Scaloni para probar alternativas será en la doble fecha FIFA de marzo, donde el 27/3 enfrentará a España por la Finalissima en el estadio Lusail y cerrará el 31/3 al verse las caras con Qatar, que también disputará la Copa del Mundo.
El campeón del mundo jugará 2 encuentros de preparación a días del debut.
Se va armando la lista
Si bien restan poco más de 5 meses para el debut en el Mundial 2026, se puede empezar a ver cómo se perfila la próxima lista de Argentina. Está claro que muchas cosas pueden pasar en el camino: lesiones, bajones de nivel o irrupciones de juveniles. Pero al día de hoy es posible armar un primer borrador de los 26 nombres que podrían estar.
Según la prensa que sigue el día a día de la “scaloneta”, al día de hoy podrían darse como confirmados un total de 20 jugadores que incluyen a los arqueros Dibu Martínez y Gerónimo Rulli y a los defensores Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.
En cuanto a los mediocampistas, los que tienen un lugar garantizado de no suceder nada extraño son Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás Paz. Por último y en cuanto a los delanteros se puede anotar en la lista a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Thiago Almada.
Siguiendo el repaso y yendo a los que tienen muchas chances, o bien pelean directamente por los últimos lugares de la lista, se debe mencionar a Walter Benítez, Juan Foyth, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono y el “Flaco” José Manuel López.
Actualmente, hay un grupo de jugadores que, aunque tienen condiciones, hoy están muy lejos del radar de la Selección. En algunos casos, como el de Paulo Dybala, el talento es indiscutido, pero las lesiones y la falta de continuidad lo dejan relegado.
Lo mismo pasa con Matías Soulé, que todavía no terminó de explotar, y con Joaquín Panichelli, que necesita rodaje en la elite. También incluyo acá a Alan Varela, que viene haciendo un buen trabajo en Europa, aunque en su posición hay mucha competencia, y a Facundo Cambeses, que no termina de meterse entre los tres arqueros principales.
Messi y De Paul, 2 fijas en la lista de Scaloni.
Messi y la renuncia en 2016: “Me quería morir”
Lionel Messi recordó su renuncia a la Selección Argentina en 2016, luego de haber caído en la final de la Copa América de ese año frente a Chile por penales. “Me arrepentí muchísimo, porque veía los partidos y me quería matar”, afirmó la Pulga en una entrevista con Luzu.
Con respecto a aquella determinación que se prolongó por algunos meses (de junio a agosto), el rosarino destacó que “cada uno tiene que vivir su experiencia, pero nunca abandonar lo que se siente”. Además, agregó: “Menos mal que pude volver atrás y no me importó lo que dijeran”.
El futbolista de Inter Miami también dejó un mensaje sobre la experiencia vivida con aquella decisión. “El mejor ejemplo es no renunciar nunca y seguir intentándolo. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño”, manifestó.
“Se terminó para mí la Selección. Es increíble, pero no se me da", fueron las palabras de Messi en zona mixta luego de haber caída ante Chile en aquella definición de 2016. En tanto, añadió: “Son cuatro finales (tres de Copa América y una de Mundial) y no es para mí. Lo busqué, pero creo que ya está".
De aquel 27 de junio al 12 de agosto pasaron menos de dos meses: tras una charla con Edgardo Bauza, entrenador de la Albiceleste en aquel entonces, la Pulga publicó un comunicado para informar que volvería a intentarlo. Su reaparición se dio el 1 de septiembre ante Uruguay en Mendoza.
Con nuevo look (pelo rubio), Messi convirtió el gol con el que Argentina se impuso a la Celeste por 1-0 en la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. “No engañé a nadie con lo que dije en ese momento. Lo sentía. Había sido un golpe muy duro, pero después recapacité”, expresó tras el encuentro.