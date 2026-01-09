Sin lugar en el Atlético Madrid, Thiago Almada podría desembarcar en un gigante de Brasil
El Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores presentó una oferta formal y es el que más avanzó por el mediocampista argentino, que busca continuidad para no perder terreno en la Selección Argentina. ¿En cuánto está valuado el pase del ex Vélez?
Almada no es tenido en cuenta por Simeone y podría volver a Sudamérica.
El futuro de Thiago Almada volvió a quedar en el centro del mercado de pases. A pocos meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino podría cambiar de rumbo ante la escasa continuidad bajo la conducción de Diego Simeone. En ese escenario, Palmeiras dio un paso al frente y aparece como el club que más avanzó para quedarse con el campeón del mundo.
El Verdao, último subcampeón de la Copa Libertadores de América, presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, valuado en 20 millones de euros, una cifra que en el entorno del Atlético consideran aceptable. Hasta el momento, el elenco paulista es el equipo que llegó más lejos en las negociaciones y confía en poder cerrar la operación en este mercado.
El ex Vélez sumó menos de 600 minutos en la temporada.
Poco rodaje
El contexto deportivo juega un rol clave. Almada no logró consolidarse en el equipo madrileño y su participación fue limitada por decisiones técnicas y algunas molestias físicas. En la temporada 2025/26, el mediocampista disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, números que reflejan un rol secundario dentro del plantel.
Con la Selección Argentina como prioridad, el jugador entiende que necesita mayor continuidad para mantenerse competitivo de cara a los compromisos internacionales y al horizonte del Mundial 2026. En ese sentido, la posibilidad de salir ahora del Colchonero aparece como una alternativa concreta, más aún cuando la decisión final está en manos del propio futbolista.
Palmeiras seduce no solo por la propuesta deportiva, sino también por el antecedente inmediato: Almada dejó una imagen muy positiva en Brasil tras su paso por Botafogo, donde fue pieza clave en la conquista del Brasileirão y la Copa Libertadores. El regreso al fútbol brasileño, con un rol protagónico, es visto como una chance ideal para relanzar su carrera.
En el Atlético de Madrid no descartan la salida si se terminan de acordar los términos económicos y contractuales. Mientras tanto, Palmeiras sigue avanzando y espera una definición en los próximos días. El objetivo de Almada está claro: jugar más, recuperar protagonismo y llegar en plenitud al ciclo decisivo con la Selección.
La lesión del Dibu
La reciente lesión de Damián Emiliano “Dibu” Martínez, arquero titular del Aston Villa, encendió las alarmas tanto en el club inglés como en la selección argentina, en un momento clave de la temporada. El guardameta debió abandonar el campo en el entretiempo del empate sin goles frente al Crystal Palace y su estado físico genera incertidumbre de cara a próximos compromisos trascendentes.
Tras el partido disputado en el Selhurst Park Stadium por la fecha 21 de la Premier League, Martínez sintió una molestia en la pantorrilla izquierda y fue inmediatamente sustituido antes de iniciar el segundo tiempo. Imágenes captadas desde la tribuna confirmaron la aplicación de hielo en el gemelo de la pierna afectada.
El arquero argentino se pierde el partido de este sábado por la Premier.
La situación deja en duda la participación del arquero en el próximo encuentro del Aston Villa, este La lesión de Martínez no constituye un episodio aislado en esta temporada. Ya son cinco los partidos oficiales en los que el arquero estuvo ausente debido a distintos problemas físicos.
Su primer faltazo se dio durante la EFL Cup ante el Brentford el 16 de septiembre, cuando el Aston Villa resultó eliminado por penales. Luego, sumó dos ausencias más en la Europa League: primero ante el Bologna el 25 de septiembre y después contra el Feyenoord el 2 de octubre.
Por la Premier League, no pudo atajar ante el Brighton el 3 de diciembre ni ante el West Ham el 14 del mismo mes. De confirmarse su baja ante el Tottenham, Martínez sumaría su sexta ausencia oficial en el ciclo actual, una cifra inusualmente alta para un arquero titular de su jerarquía.
La reiteración de molestias musculares en el último semestre evidencia un patrón de complicaciones físicas que condicionan la continuidad del arquero argentino, cuyo rendimiento ha sido fundamental para el buen presente del Aston Villa en la Premier League y en competencias internacionales.