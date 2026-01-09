A 5 meses del Mundial

Sin lugar en el Atlético Madrid, Thiago Almada podría desembarcar en un gigante de Brasil

El Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores presentó una oferta formal y es el que más avanzó por el mediocampista argentino, que busca continuidad para no perder terreno en la Selección Argentina. ¿En cuánto está valuado el pase del ex Vélez?