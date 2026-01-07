El exclusivo vino que toma Messi con Sprite: cuánto cuesta y cómo se consigue

Lionel Messi sorprendió al confesar que su bebida favorita para las celebraciones es una mezcla de vino con Sprite. Pero lo que parecía una costumbre informal, se vuelve sofisticado al conocer la etiqueta que elige: un Syrah de alta gama de su propia “Lionel Collection”. La revelación llegó en una entrevista reciente, donde el capitán argentino se refirió con humor a esta mezcla como su “champagne cordobés”.
Lejos de ser un vino masivo o económico, el tinto que utiliza Messi forma parte de una serie limitada y exclusiva, elaborada por la bodega italo-suiza MM Winemaker. El producto se identifica por una etiqueta blanca minimalista y está pensado originalmente para maridar carnes o quesos intensos.
Un vino europeo, de alta gama y sello personal
La Lionel Collection está producida con uvas de la región de Puglia, en el sur de Italia, pero es vinificada en Suiza, donde la bodega MM Winemaker ha ganado más de 500 premios internacionales. El Syrah que toma Messi se caracteriza por sus notas de frutos negros maduros, especias y un sutil toque mineral.
“Siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique, que tenga calidad y esté hecho con dedicación”, explicó el propio Messi sobre el proyecto. Así, aun en una mezcla popular como vino con soda, el rosarino mantiene un estándar elevado en cuanto a calidad.
Precio y cómo conseguirlo en Argentina
El vino que utiliza Messi no se consigue en supermercados ni vinotecas locales. Está disponible exclusivamente a través de la tienda oficial de la bodega: https://www.mmwinemaker.com/
La botella tiene un precio base de 60,32 euros más IVA. A la cotización de este miércoles 7 de enero ($1.719,18 para la venta), el valor por unidad asciende a unos $103.700, sin incluir impuestos por compra al exterior ni costos de envío internacional.
Con esta elección, Messi refuerza su imagen de ídolo cercano pero exigente, combinando una costumbre argentina con un producto de lujo europeo.