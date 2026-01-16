Cayó al segundo puesto

Benavides no se rinde y va por la épica en el último día del Dakar

Luciano Benavides afrontará la última jornada del Rally Dakar 2026 con el desafío de remontar casi cuatro minutos frente al estadounidense Ricky Brabec. Tras una exigente 12ª etapa, el piloto salteño cedió el liderazgo de la general de Motos, aunque aseguró que dará pelea hasta el último kilómetro en Arabia Saudita.