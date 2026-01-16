Benavides no se rinde y va por la épica en el último día del Dakar

Luciano Benavides (KTM) comenzó el viernes con una ventaja mínima de apenas 23 segundos al frente de la clasificación general de Motos, pero la 12ª etapa del Rally Dakar 2026 terminó siendo decisiva.
Luciano Benavides afrontará la última jornada del Rally Dakar 2026 con el desafío de remontar casi cuatro minutos frente al estadounidense Ricky Brabec. Tras una exigente 12ª etapa, el piloto salteño cedió el liderazgo de la general de Motos, aunque aseguró que dará pelea hasta el último kilómetro en Arabia Saudita.
El argentino atravesó una jornada muy exigente y finalizó a 3 minutos y 43 segundos de Ricky Brabec, quien recuperó el liderazgo para Honda tras la especial de 311 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu.
“Fue un día duro, muy duro. Intenté dar lo mejor de mí. Empecé empujando desde el principio, así que superé a Edgar (Canet) bastante temprano y luego, a partir del kilómetro 150, me tocó abrir la etapa”, explicó Benavides al finalizar la jornada.
Abrir camino le costó tiempo en un recorrido técnico y complejo, pero destacó su entrega total: “No fue una etapa fácil para abrir, así que sí, perdimos un poco de tiempo, pero estoy contento de haber dado el 100% y de estar aquí”.
Al analizar las mayores dificultades del día, el piloto salteño apuntó a una combinación de factores que complicaron el ritmo.
“El polvo, un poco. Y después la navegación no fue fácil. Muy rocosa. También había algunas dunas blandas. En las dunas se pierde mucho tiempo”, detalló.
Benavides remarcó además la diferencia que implica correr desde atrás o abrir la etapa: “Viniendo desde atrás creo que se ven bastante claras las trazadas delante. Pero bueno, es así”. Pese a todo, el argentino logró mantenerse competitivo y llegar con chances matemáticas a la definición.
Con solo una prueba especial restante de 105 kilómetros, Benavides se prepara para jugarse todo en el cierre del Dakar, en busca de su primera victoria en la carrera más dura del mundo. “Por supuesto que mantenemos la esperanza viva hasta el último kilómetro. Va a ser difícil, seguro. Hoy fue una etapa dura, pero bueno, veremos. Veremos mañana”, sostuvo con convicción.
Del otro lado, Brabec se mostró conforme con su desempeño en la Etapa 12 y con la estrategia aplicada. “No sé si la estrategia fue tan buena… bueno, sí, fue buena. Pude empujar todo el día y Luciano está pilotando realmente muy bien”, reconoció el estadounidense.
De cara a la última jornada, agregó: “Nos queda un día más. Dicen que mañana debería ser fácil. Si abro la etapa y hago un buen trabajo, debería conseguir alrededor de un minuto y medio de bonificación. Así que veremos qué pasa”.
El Rally Dakar 2026 entrará así en su capítulo final, con Benavides dispuesto a dejar todo y Brabec decidido a defender su ventaja, en una definición que promete máxima tensión hasta el último kilómetro.