En Motos

A dos etapas del final, Benavides manda en el Dakar por solo 23 segundos

Luciano Benavides, a bordo de la KTM, volvió a liderar la clasificación general de Motos del Rally Dakar 2026 tras completarse la undécima etapa, aunque con una diferencia mínima de apenas 23 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec. La jornada, que unió Bisha con Al Henakiyah, tuvo como ganador al piloto de Honda Skyler Howes.