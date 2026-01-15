#HOY:

A dos etapas del final, Benavides manda en el Dakar por solo 23 segundos

Luciano Benavides, a bordo de la KTM, volvió a liderar la clasificación general de Motos del Rally Dakar 2026 tras completarse la undécima etapa, aunque con una diferencia mínima de apenas 23 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec. La jornada, que unió Bisha con Al Henakiyah, tuvo como ganador al piloto de Honda Skyler Howes.

Benavides recupera el liderazgo y define el rally con una ventaja mínima
La caravana del Rally Dakar inició su regreso hacia Yanbu, ciudad que albergó el comienzo de la 48ª edición el pasado 3 de enero y que también será escenario del cierre el 17.

Antes de llegar a la definición, el programa incluyó la extensa undécima etapa, disputada entre Bisha y Al Henakiyah, con casi 900 kilómetros totales y 346 kilómetros cronometrados.

Rallying - Dakar Rally - Stage 8 - Wadi Ad-Dawasir to Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia - January 12, 2026 Red Bull KTM Factory Racing's Luciano Benavides speaks to the media after stage 8 REUTERS/Stephane Mahe

El recorrido presentó una combinación de dunas, caminos sin asfaltar y extensos tramos de piedras, lo que exigió al máximo la resistencia física y la concentración de los pilotos en una de las jornadas más largas y desgastantes del rally.

Sanders resistió pese a la lesión y Honda dominó la escena

A pesar de la fuerte caída sufrida el miércoles, en la que padeció lesiones en la clavícula izquierda y el esternón, el vigente campeón Daniel Sanders se presentó en la largada con el hombro vendado.

El australiano, que apunta a completar la competencia, logró superar la primera de las tres etapas restantes sin mayores inconvenientes y finalizó decimotercero, a diez minutos del ganador.

En la lucha por la victoria de etapa, los pilotos oficiales de Honda fueron los principales protagonistas. Adrien Van Beveren, vencedor de la jornada anterior, abrió la especial y se benefició de las bonificaciones de tiempo por liderar gran parte del recorrido.

"Fue un momento de locura. Después de eso volví a acelerar a fondo otra vez. No perdí la esperanza ni la motivación para seguir y ver qué podía pasar delante".

Ricky Brabec se sumó a la punta tras más de 200 kilómetros, aunque en el tramo final volvió a perder contacto con el francés.

Howes ganó la etapa y Benavides volvió a la cima

Finalmente, Skyler Howes fue quien marcó el mejor tiempo de la especial, completando los 346 kilómetros en poco más de tres horas y nueve minutos. Incluso luego de computar las bonificaciones, el estadounidense se quedó con la victoria, mientras que Van Beveren terminó segundo, a solo 21 segundos.

Brabec cedió terreno en el cierre y finalizó por detrás de los pilotos de KTM Edgar Canet y Luciano Benavides, además de la Honda de Tosha Schareina. Esa pérdida de tiempo le costó el liderazgo de la general, que volvió a manos del argentino.

"Fue un momento de locura. Después de eso volví a acelerar a fondo otra vez. No perdí la esperanza ni la motivación para seguir y ver qué podía pasar delante".Benavides recupera el liderazgo y define el rally con una ventaja mínima

Con dos etapas aún por disputarse, Benavides lidera con una ventaja mínima de 23 segundos sobre Brabec, un margen que anticipa una definición abierta hasta el final.

Schareina se mantiene como un outsider al título, aunque deberá descontar una diferencia cercana a los quince minutos. El viernes, el Dakar continuará con la penúltima etapa, una especial de más de 310 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu.

Rally Dakar
Motociclismo

