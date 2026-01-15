Red Bull y Racing Bulls presentan sus monoplazas 2026: cuándo y cómo ver el evento en vivo
A días del inicio de la pretemporada de la Fórmula 1, Red Bull y Racing Bulls serán los primeros equipos en presentar las decoraciones de sus monoplazas para la temporada 2026. El evento se realizará en Detroit, Estados Unidos, y marcará además el lanzamiento oficial del proyecto Red Bull Powertrains junto a Ford.
Red Bull, Racing Bulls y Ford: presentación clave rumbo a la Fórmula 1 2026
A poco más de diez días del comienzo de la pretemporada de la Fórmula 1, que tendrá su primera sesión de pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, Red Bull y Racing Bulls realizarán este jueves 15 de enero la presentación oficial de las decoraciones de sus monoplazas para la temporada 2026.
Además de la revelación de los diseños, la jornada marcará el lanzamiento formal del proyecto Red Bull Powertrains–Ford, una alianza estratégica que tendrá su debut en la Fórmula 1 a partir de 2026.
El inicio de una nueva era tras la salida de Honda
La presentación en Detroit representa un hito para Red Bull Racing y su estructura deportiva. Tras la finalización del vínculo con Honda al término de la temporada 2025, el equipo con base en Milton Keynes, junto a su escudería asociada Racing Bulls, encarará el nuevo reglamento técnico de 2026 con unidades de potencia propias, desarrolladas en conjunto con Ford.
Este nuevo capítulo coloca a Red Bull como uno de los protagonistas del cambio de era que vivirá la Fórmula 1, en un contexto de profundas modificaciones técnicas y un mayor protagonismo de los fabricantes en el desarrollo de los motores.
Horarios, transmisión y pilotos confirmados
El jueves 15 de enero se desarrollarán dos eventos consecutivos. En primer lugar, Ford presentará su programa global de automovilismo, y posteriormente tendrá lugar la presentación de Red Bull y Racing Bulls, donde se revelarán oficialmente las decoraciones 2026.
Para Argentina, Uruguay, Brasil (horario de Brasilia), Chile y Paraguay, la transmisión en vivo del evento de Ford comenzará a las 21:00 del jueves 15, mientras que la presentación de Red Bull y Racing Bulls se podrá seguir desde las 00:00 del viernes 16.
Ambos lanzamientos serán transmitidos en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de Ford Racing y Red Bull Racing, respectivamente.
En cuanto a los protagonistas, estará presente la nueva alineación de pilotos de Red Bull, encabezada por el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen y el ex piloto de Racing Bulls Isack Hadjar, junto al director del equipo, Laurent Mekies.
Por el lado de Racing Bulls, asistirán Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad, acompañados por el director del equipo, Alan Permane.
Además, se espera la presencia de Daniel Ricciardo, quien desde septiembre de 2025 se desempeña como embajador de la marca Ford Racing, reforzando el vínculo entre la escudería y el fabricante estadounidense.