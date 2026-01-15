En Detroit

Red Bull y Racing Bulls presentan sus monoplazas 2026: cuándo y cómo ver el evento en vivo

A días del inicio de la pretemporada de la Fórmula 1, Red Bull y Racing Bulls serán los primeros equipos en presentar las decoraciones de sus monoplazas para la temporada 2026. El evento se realizará en Detroit, Estados Unidos, y marcará además el lanzamiento oficial del proyecto Red Bull Powertrains junto a Ford.