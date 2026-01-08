Cómo será el nuevo modo

Adelantar sin DRS: la FIA ajusta los últimos detalles del reglamento 2026 de la Fórmula 1

El reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026 introduce un nuevo sistema de adelantamientos basado en aerodinámica activa y gestión energética. Aunque gran parte de las normas ya están definidas, la FIA mantiene “mandos” abiertos que podrían ajustarse tras los primeros tests en pista.