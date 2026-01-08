Declaraciones

Del susto a la victoria: "Cuando caí, pensé que se había terminado el Dakar", confesó Benavides

El piloto salteño logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 tras una jornada extrema, marcada por una caída a gran velocidad, un ritmo demoledor y una actuación que lo volvió a meter de lleno en la pelea por la general.