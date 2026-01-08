Newell’s abrió su magra billetera y llegaron cuatro refuerzos juntos

De a poco, y con las dificultades económicas que explicó el nuevo presidente Ignacio Boero en una conferencia de prensa junto al tesorero -una deuda de 35 millones de dólares heredada de la anterior gestión-, Newell’s se va armando de cara a su debuto en el Torneo Apertura 2026, que ya se sabe que será el viernes 23 de enero a las 22.15 en Córdoba ante Talleres.
En las últimas horas, el club del Parque Independencia de Rosario abrió su flaca billetera y anunció cuatro refuerzos para el plantel que ahora dirige la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Se suman al experimentado arquero Gabriel Arias, que ya había firmado la semana pasada y, hasta aquí, es el nombre de mayor trayectoria que incorporó la “Lepra” para esta nueva temporada.
En pocas horas, las redes sociales de Newell’s se llenaron de bienvenidas a nuevos futbolistas para el plantel profesional. El primer en caer fue el delantero Franco García, luego fue oficializado el defensor Nicolás Goitea y más tarde el atacante Walter Núñez. Un rato después, el club rosarino completó la batería de anuncios con el recibimiento para el delantero Michael Hoyos.
Si bien no se trata de nombres rutilantes, son jugadores que fueron pedidos por los entrenadores de la “Lepra”, para nutrir los puestos que, después de varias semanas de trabajo, interpretan que necesitan ser reforzados.
Con las cinco caras nuevas que tiene el plantel, más el regreso de algunos futbolistas que se habían ido a préstamo -por ejemplo el lateral uruguayo Armando Méndez, que volvió de Lanús- y la renovación de algunos contratos, Newell’s se va armando para la exigente temporada que tiene por delante en este 2026.
Los nuevos de la “Lepra”
Franco García es un extremo que llega a Newell’s con el pase en su poder tras su paso por San Martín de Tucumán. Es cordobés, tiene 28 años y debutó en Racing de Córdoba, donde jugó 64 partidos entre el Federal A y la Copa Argentina, convirtiendo 7 goles, entre 2018 y 2022.
Luego pasó a Cobresal, donde disputó 75 encuentros del campeonato chileno, Copa Libertadores y Sudamericana, y marcó 10 goles. Por último, el año pasado jugó para San Martín de Tucumán, donde participó en 30 partidos y convirtió 5 tantos.
Nicolás Goitea es zaguero central, mide 1,85 y llega a préstamo desde Mitre de Santiago del Estero, con una opción de compra por el 50% de su pase. Tuvo un paso reciente por Huracán de Parque Patricios, donde apenas jugó 11 partidos entre los torneos locales y la Copa Sudamericana.
Previamente, el marcador central jugó en Delfín de Ecuador, entre 2023 y 2024. Participó en 67 partidos y señaló 4 goles.
Walter Núñez es un joven atacante de 22 años. Surgido futbolísticamente en las divisiones menores de Ferro, nació en Tacuarendí (Santa Fe) el 13 de febrero del 2003. A inicios del 2024 pasó al fútbol uruguayo, donde disputó 66 partidos con la camiseta de Montevideo City Torque, marcó 9 goles y brindó 5 asistencias. Se destaca por su gambeta, velocidad y gran despliegue físico.
De las cuatro nuevas incorporaciones de las últimas horas, el rostro más conocido es el de Michael Hoyos, centrodelantero de 34 años.
El jugador, nacido en California (Estados Unidos) el 2 de agosto de 1991, inició su formación futbolística en Estudiantes de La Plata, donde fue parte del plantel campeón de 2010, que dirigía Alejandro Sabella. Allí fue compañero de Juan Sebastián Verón, Enzo Pérez y Marcos Rojo.
Tres títulos con Independiente del Valle
Luego pasó por el fútbol griego durante una temporada y regresó al país para vestir las camisetas de Sarmiento, Santamarina y Boca Unidos hasta el año 2017, cuando pasó al fútbol ecuatoriano.
Allí jugó en Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle, donde viene de ser campeón y goleador del equipo con 19 goles y 4 asistencias en 44 encuentros disputados.
Con Independiente del Valle, el atacante logró tres títulos. En 2023 ganó la Recopa Sudamericana y la Supercopa Ecuador y en 2025 se consagró campeón de la LigaPro. Además, representó a Argentina en categorías juveniles, incluyendo la selección Sub-20 y Sub-23. Entrenó con Lionel Messi y Diego Maradona, ya que fue sparring en el Mundial de Sudáfrica 2010.
El vínculo entre el jugador -llega en condición de libre- y Newell’s se estableció por una temporada, hasta diciembre de 2026 y con posibilidad de extenderse por un año más, bajo la modalidad de meritocracia deportiva que viene aplicando la institución durante el presente mercado de pases, con la intención de priorizar el armado del plantel y el bienestar económico del club.