Medrán hizo fútbol y paró sus dos primeros equipos del año
El entrenador sabalero dispuso un ensayo futbolístico donde puso en cancha a los 10 refuerzos que llegaron hasta el momento. 7 de las caras nuevas estuvieron en el equipo titular, Lértora jugó para los suplentes
Ezequiel Medrán siguió de cerca el ensayo futbolístico.
Como parte del entrenamiento matutino que se desarrolló en la mañana de este jueves en el Predio 4 de Junio, el director técnico de Colón, Ezequiel Medrán, ordenó un trabajo futbolístico con minutos de acción entre dos equipos en los que dijeron presente las 10 incorporaciones que hasta el momento se han sumado a la pretemporada.
La principal novedad en la práctica fue la participación, para el 11 alternativo, del volante central Federico Lértora, que tuvo hoy su primer ensayo a la par de sus nuevos compañeros y que viene de una larga inactividad en el fútbol mexicano.
A menos de una semana de haber comenzado con la preparación, y exactamente a un mes de su debut por los puntos frente al Deportivo Madryn, el entrenador sabalero comenzó a darle rodaje a su renovado plantel, con el objetivo de empezar a imprimir su idea.
A 1 mes del debut, Colón suma fútbola su puesta a punto.
7 de los nuevos, 4 de los "viejos"
En el equipo “titular” aparecieron siete de las caras nuevas, incluyendo al arquero Matías Budiño, los defensores Emanuel Beltrán y Pierre Barrios, los mediocampistas Ignacio Antonio y Matías Muñoz y los delanteros Julián Marcioni y Matías Godoy. A ellos se sumaron 4 de los “sobrevivientes” del plantel de 2025: Nicolás Thaller, Facundo Castet, Ignacio Lago y Facundo Castro.
Respecto de la formación alternativa, en la misma aparecieron las otras 3 incorporaciones: Leandro Allende en el lateral izquierdo, Lucas Cano en la ofensiva y el mencionado Lértora en el medio. El resto de la formación incluyó un par de jugadores de experiencia como Tomás Giménez y Nicolás Talpone y varios de los juveniles que tuvieron minutos en Primera la temporada pasada.
Como novedad y sobre el sector derecho de la mitad de la cancha estuvo Nahuel Curcio, quien retornó de su préstamo en San Telmo y pelea por un lugar para quedarse en Santa Fe en 2026. Con 4 semanas de preparación y al menos 3 amistosos por delante, Medrán no pierde el tiempo y empieza a armar su “nuevo” Colón de cara al debut con Madryn del 8 de febrero…
En su primera práctica, Lértora ya hizo fútbol a la par del grupo.