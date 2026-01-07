Lértora: “Colón es un equipo de Primera, trabajaremos para ponerlo donde se merece”
El volante central que brillara en el equipo de Eduardo Domínguez arribó este miércoles a la ciudad, superó la revisión médica y se suma al plantel de Medrán. “Me entusiasmó el proyecto que se está armando” dijo uno de los referentes que tendrá el plantel que peleará por el ascenso en este 2026.
Llegó a Federico Lértora a Colón. Foto: Matías Pintos
Lo que comenzó como un sueño a mediados de diciembre terminó por volverse realidad en las primeras horas de la tarde de este miércoles, cuando Federico Lértora llegó a la ciudad de Santa Fe y se sometió a los estudios médicos previos a firmar su nuevo contrato con el Club Atlético Colón con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional.
El nacido en Mercedes que fuera pieza vital en el inolvidable equipo que dio la vuelta olímpica hace 4 años y medio en San Juan regresa al club en el que mejor rindió a lo largo de su carrera luego de 3 años y medio militando en el fútbol de México.
Dejando de lado otras propuestas de la categoría, de la Liga Profesional e incluso del exterior, el “león” priorizó la vuelta a una institución donde es amado e idolatrado por sus hinchas y respetado por sus compañeros y por los dirigentes.
El futbolista de 35 años llega inactivo en los últimos meses por una situación de conflicto con la franquicia a la que pertenecía en México, por lo que será vital que se sume a la pretemporada en el Predio 4 de Junio para recuperar el ritmo futbolístico y estar a la par del resto del grupo que conduce Ezequiel Medrán.
Lértora superó con éxito la revisión médica.
De no mediar inconvenientes, será este mismo jueves el momento de acoplarse al resto de un plantel que lo espera con los brazos abiertos en plena etapa de conformación y con el objetivo claro de volver a poner a Colón en Primera. Lértora es, por historia y peso específico, el apellido más trascendente de los que han llegado a Santa Fe en este intenso mercado de pases.
Será responsabilidad del propio jugador estar a la altura de sus compañeros y de su pasado con la rojinegra para volver a ganarse dentro de la cancha el cariño que el hincha sabalero le ha demostrado todo este tiempo fuera del terreno de juego. Pocos minutos después de pisar Santa Fe, Lértora se acercó hasta un nosocomio local para efectuarse los estudios y la revisión médica.
Previo a ingresar a los consultorios, tomó contacto con los medios y no escondió su emoción por la vuelta a Colón: “Tenía ganas de volver al país y me sedujo mucho el proyecto que me plantearon, lo que se está armando y lo que se planea para el futuro".
Desafío personal
"Lo sentí también como un desafío importante para mi carrera porque como sabemos todos, Colón es un equipo que no merece estar en la B Nacional, es un equipo de primera con historia y nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir eso”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre la relación que mantuvo con la gente de Colón en todo este tiempo que estuvo lejos de Santa Fe, Lértora comentó: “Desde el momento que me fui hasta el día de hoy, la gente siempre me expresó su cariño. Hubo muchas demostraciones de amor y de respeto para mí y para mi familia y eso es muy importante, así que jugó mucho también a la hora de venir”.
Respecto de la inactividad con la que llega al sabalero, el volante de 35 años explicó: “No estuve jugando estos últimos meses pero físicamente me mantuve entrenando, cuidándome como siempre. Vengo con muchas ganas de jugar, de volver a la cancha y de ponerme a entrenar cuanto antes. Me siento muy contento, con mucha ilusión y mucha expectativa”.
En otro tramo de la charla con los medios de la ciudad, Lértora analizó el Torneo de Primera Nacional que deberá disputar junto a sus nuevos compañeros, sin desconocer la complejidad que el mismo presenta: “es un torneo bravo, complicado, competitivo como lo es el fútbol argentino en todas sus divisiones".
"Hay que tener humildad y trabajar"
"A eso hay que agregarle ese condimento, esa presión extra porque la historia de Colón demanda otra cosa. Este es un equipo de primera, un equipo que está para otra cosa. Ahora hay que tener mucha humildad, trabajar para volver a construir eso y volver a posicionar a Colón en el lugar que se merece estar”, subrayó.
Consultado por el contacto que tuvo previo a su llegada a Santa Fe con el entrenador, el mánager y los dirigentes sabaleros, el nacido en Mercedes indicó: “Con Diego Colotto vengo hablando bastante y con José Alonso también hemos conversado. Sobre todo en estos días charlamos con Diego que fue el que estuvo a todo momento con la predisposición necesaria para que yo esté acá”.
Ante la pregunta respecto de qué Colón pudo conocer y encontrar en el último tiempo y determinó su regreso, Federico Lértora explicó: “Me interesó mucho el proyecto, empecé a ver y me han mostrado cosas de cómo empezó a cambiar el club en ciertos aspectos. Eso la verdad que está muy bueno y ojalá que se pueda sostener a largo plazo para ir sentando la base".
"Obvio que uno entiende siempre que en el fútbol mandan los resultados y que es lo principal, pero también hay otra parte atrás que se necesita para llegar a esos resultados que es el proceso”, remarcó.
Antes de comenzar con la revisión médica de rigor, el campeón con Colón en 2021 le dejó su mensaje al hincha sabalero que tanto esperó por su retorno: “En lo personal quiero agradecerle, como he dicho siempre y por ahí suena repetitivo, pero siempre conmigo han sido muy respetuosos y muy cariñosos".
"Después de eso decirle que entiendo la responsabilidad del momento que atraviesa el club, que vengo en lo personal con muchas ganas de conocer al grupo, al cuerpo técnico y de ponerme a disposición ya y trabajar. Y por último insistir en que creo sinceramente que con humildad, con trabajo y sacrificio vamos a poder entusiasmar a la gente en la cancha para ir todos por ese objetivo”, concluyó.