El “5” del campeón llegó a Santa Fe

Lértora: “Colón es un equipo de Primera, trabajaremos para ponerlo donde se merece”

El volante central que brillara en el equipo de Eduardo Domínguez arribó este miércoles a la ciudad, superó la revisión médica y se suma al plantel de Medrán. “Me entusiasmó el proyecto que se está armando” dijo uno de los referentes que tendrá el plantel que peleará por el ascenso en este 2026.