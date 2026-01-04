Fede Lértora, en modo “Rocky”, emociona con su vuelta a Colón
“Estoy mucho mejor físicamente que antes pero hay que demostrarlo adentro de la cancha”, dice a El Litoral desde México. Un plan de nutrición, vida sana y mucho entreno para un retorno impensado a los 35 años.
Los últimos meses de Federico Lértora en tierras mexicanas, sin estar fichado por alguna de las franquicias de la Liga MX, fueron “peor” que si lo estuviera. Es que el futbolista campeón en la noche de San Juan decidió, desde septiembre de 2025, prepararse “con todo” para 2026, sin saber que el destino sería una ciudad (Santa Fe) donde fue muy feliz con su familia y a un club (Colón) donde hizo feliz a mucha gente.
Fede, uno de los recordados “Tres Mosqueteros” del mediocampo campeón (Aliendro, Lértora, Bernardi), se quedó sin jugar estos meses después que su último club, “Los Gallos Blancos” de Querétaro cambiara de dueños. Las dos propuestas que le acercaron, Uruguay y Bolivia, no lo movieron.
Entonces, ahí, a los 35 años, tomó una decisión clave: “vivir de pretemporada”. No hubo un solo día que no se moviera. Se “mató” en un gimnasio privado donde concurrían deportistas de todo tipo, se cuidó como nunca en la forma de alimentarse y hasta pudo tocar la pelota en fútbol reducido.
La decisión de cambiar de aire y volverse de México estaba tomada. Volver al fútbol argentino era una de las tantas chances, pero ponerse nuevamente la roja y negra parecía un sueño imposible. Siempre pensó volver con ese Colón grande en Primera División. Hasta que llegó un llamado, otro llamado y después varios llamados más.
Las charlas con Diego Colotto y con Ezequiel Medrán fueron quirúrgicas en cuanto a lo deportivo. Cuando arrancó el primer rumor, su duda era lo institucional, hasta que empezó a comprobar esta reconstrucción de un Colón casi fundido que empezaba a respirar de la mano de la nueva Comisión Directiva. El resto lo hizo José Alonso con la oficina de un tal Christian Bragarnik, casualmente en Uruguay: se cerró todo en Punta del Este.
Fede Lértora había dado el sí a Colón, más allá del interés de Ferro y dos clubes de Primera; la dirigencia hizo un esfuerzo importante y la vinculación con el “5” será por dos temporadas. En un campeonato tan largo, el staff técnico sabe que Lértora soluciona cuestiones de marcaje y quite en la zona de medios, pero que también puede ayudar cuando el Sabalero quiera jugar con línea de tres y atacar con mucha gente.
En las últimas horas, confirmando al anticipo sabatino de El Litoral, el propio Lértora subió fotos a sus redes sociales besando la Copa de la Liga en la noche de San Juan y con la camiseta de Colón. El martes, vía México, llegará con su familia a Córdoba y el miércoles a última hora estará en Santa Fe.
El fichaje de Federico Lértora a Colón es lo que rompe el movimiento de pases del ascenso argentino y es un cimbronazo positivo para lo que pinta como un buen mercado sabalero hasta aquí. Pero, además, emociona a los hinchas y socios sabaleros que tienen en una postal inconfundible de esos 105 partidos en las cuatro temporadas que pasó por el Barrio Centenario: entrega, compromiso, cinco goles y una estrella para toda la vida.
Colón, que desde el vamos avisó de “15 refuerzos” y un plantel casi nuevo, se fue armando con jugadores de muy buen desempeño en la categoría (Budiño, Allende, Marcioni, Antonio, Muñoz), la apuesta ofensiva de Matías Godoy (viene de Primera División) y la repatriación de Pier Barrios desde el fútbol peruano. A este listado se suma Federico Lértora, mientras se sigue negociando con Alan Bonansea (lo quiere Sarmiento de Junín) y estaría bien encaminado lo de Lucas Cano.
Lo bueno para Ezequiel Medrán como entrenador es que Ignacio Antonio, Julián Marcioni, Leandro Allende, Matías Budiño, Pier Barrios y Matías Godoy ya arrancaron en el primer día de pretemporada en el predio deportivo 4 de junio. Así, el nuevo Colón se va armando.
El gran desafío de Federico Lértora es poder validar su jerarquía en una categoría de ascenso complicada, molesta y dañina para los jugadores de Primera. En los últimos penosos dos años jugadores de nombre como Paolo Goltz, Sebastián Prediger, Javier Toledo, Guillermo Ortiz, Christian Bernardi, Emmanuel Gigliotti y, en menor caso Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, no pudieron hacer pie. El contexto no los ayudó y ninguno de ellos pudo “salvarse solo”.
Por eso, mientras espera el vuelo del martes, desde México a Córdoba, Federico Lértora sigue entrenando en modo “Rocky”, en la más absoluta soledad de un gimnasio y de hacer kilómetros más kilómetros cuando todos duermen. Se preparó varios meses para volver. El “5” está de vuelta. Un campeón 2021 vuelve a casa para volver a Primera con Colón.