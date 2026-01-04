El refuerzo que rompió el mercado y entrena solo

Fede Lértora, en modo “Rocky”, emociona con su vuelta a Colón

“Estoy mucho mejor físicamente que antes pero hay que demostrarlo adentro de la cancha”, dice a El Litoral desde México. Un plan de nutrición, vida sana y mucho entreno para un retorno impensado a los 35 años.