En el Predio 4 de Junio

Con 7 caras nuevas, Colón puso en marcha sus trabajos de pretemporada

Un total de 24 futbolistas iniciaron este viernes los entrenamientos con miras al debut en el torneo de la Primera Nacional previsto para el próximo domingo 8 de febrero. Pier Barrios y Matías Muñoz trabajaron diferenciado a la espera de completar la revisión médica y la firma del contrato. Habría amistoso con Patronato antes de viajar a Uruguay.