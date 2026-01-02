Con 7 caras nuevas, Colón puso en marcha sus trabajos de pretemporada

Tal y como estaba previsto, la tarde de este viernes 2 de enero marcó el punto de inicio de la temporada 2026 para el plantel profesional del Club Atlético Colón que conduce Ezequiel Medrán.
Un total de 24 futbolistas iniciaron este viernes los entrenamientos con miras al debut en el torneo de la Primera Nacional previsto para el próximo domingo 8 de febrero. Pier Barrios y Matías Muñoz trabajaron diferenciado a la espera de completar la revisión médica y la firma del contrato. Habría amistoso con Patronato antes de viajar a Uruguay.
Con presencia dirigencial y del flamante secretario deportivo Diego Colotto, un grupo de 24 jugadores puso en marcha una pretemporada que tendrá un total de 5 semanas de puesta a punto con miras a la presentación oficial en la Primera Nacional, el domingo 8 de febrero y frente al Deportivo Madryn en la ciudad de Santa Fe.
De la lista de jugadores que trabajaron a las órdenes del cuerpo técnico sabalero se destaca la presencia de siete de los refuerzos que sumó Colón en lo que va del mercado de pases, algunos de ellos entrenando diferenciado a la espera de completar la revisión médica y la firma de su vínculo con la institución del Barrio Centenario.
La referencia es para el marcador central Pier Barrios, que llega al rojinegro tras una buena temporada en el Melgar de Perú, y para el volante central Matías Múñoz, de exitoso ciclo en el ascendido Gimnasia de Mendoza y cuya negociación llegó a buen puerto en las últimas horas tras varias semanas de idas y vueltas.
El resto de los “nuevos” incluyó la presencia en el predio del arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende, el mediocampista Ignacio Antonio y los delanteros Matías Godoy y Julián Marcioni. Todos ellos estuvieron durante el mes de diciembre en la ciudad, superaron con éxito los exámenes médicos y sellaron su contrato a préstamo por una temporada.
Quien también dijo presente en este reinicio de las tareas en campo fue el delantero Nahuel Curcio, que finalizó su préstamo en San Telmo y volvió a Santa Fe con la expectativa de pelear por un lugar en el plantel sabalero.
Con estas siete caras nuevas y caídas las negociaciones por Leonel González y Tomás Fernández (se van a jugar a Chile y Aldosivi respectivamente), la búsqueda de Colón sigue activa en el mercado de pases tratando de completar los cupos que señalaron tanto Medrán como Colotto a la hora de conformar un plantel competitivo y a la altura de la exigencia de la Primera Nacional.
El lateral derecho Emanuel Beltrán tiene encaminado su arribo a Santa Fe y podría ser el siguiente en anotarse en la lista de refuerzos para el 2026. Algo parecido ocurre con Federico Lértora y con Alan Bonansea. Además, se trabaja en conseguir lo antes posible otro defensor central, un par de jugadores para el carril derecho y un nombre de peso más para el bloque ofensivo.
Otro de los datos que arrojó este primer entrenamiento del 2026 tiene que ver con los partidos amistosos que tiene en mente disputar el cuerpo técnico que lidera Medrán antes del debut.
A los ya confirmados cotejos con Miramar Misiones y con el Paysandú FC por la Serie Río de La Plata se estará sumando un choque más ante Patronato de Paraná, equipo que dirige Rubén Darío Forestello. En principio ese amistoso sería el primero, previo al viaje al Uruguay, en sede a definir, y no se descarta sumar uno más tras los dos choques en el vecino país.
Arqueros: Matías Budiño, Tomás Giménez, Lucas Cuffia y Tomás Paredes.
Defensores: Conrado Ibarra, Facundo Castet, Leandro Allende, Lucas Picech, Nicolás Thaller, Pier Barrios y Zahir Ibarra.
Mediocampistas: Bautista Maillier, Ignacio Antonio, Ignacio Lago, Lautaro Gaitán, Nicolás Talpone, Zahir Yunis y Matías Muñoz.
Delanteros: Facundo Castro, Iván Ojeda, Julián Marcioni, Matías Córdoba, Matías Godoy y Nahuel Curcio