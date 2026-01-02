La dirigencia de Colón le extendió la licencia al Pulga Rodríguez
Sin lugar en el plantel de Medrán para el 2026 y sin llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que tiene firmado con el club, la directiva rojinegra resolvió extender el período de vacaciones del delantero tucumano hasta el próximo jueves 15 de enero. El objetivo es llegar a un arreglo antes de esa fecha.
La salida del Pulga Luis Miguel Rodríguez en este mercado de pases de verano sumó un nuevo episodio este viernes, cuando desde la dirigencia de Colón se le notificó al futbolista que este jueves cumplió 41 años que se le extiende por un par de semanas más el período de vacaciones.
De esta manera, el nacido en Simoca no será parte de la lista de jugadores que este viernes por la tarde se reunirán en el Predio 4 de Junio para dar inicio a los trabajos de preparación con vistas al debut en el torneo de la Primera Nacional previsto para el próximo domingo 8 de febrero y ante el Deportivo Madryn.
El Pulga Rodriguez tiene contrato vigente con Colón hasta diciembre.
Sin lugar en 2026
A principios del mes de diciembre, tras la asunción de Alonso, la contratación del mánager Diego Colotto y la ratificación en el cargo del entrenador Ezequiel Medrán, Colón puso en marcha su proyecto deportivo 2026 con el ascenso como único objetivo y con decisiones fuertes respecto del armado del nuevo plantel.
Una de esas determinaciones tenía que ver con no tener en cuenta a los referentes que formaron parte del equipo en el 2025, incluyendo nombres como los de Marcos Díaz, Ortiz, Gigliotti y Bernardi.
A todos ellos se sumaba el caso del Pulga, quien regresó a Santa Fe a mediados del año pasado en plena crisis deportiva y que poco pudo aportar para enderezar un rumbo que estaba definitivamente destinado al fracaso.
Luis Miguel "Pulga" Rodríguez.
Contrato vigente
La diferencia respecto del capitán campeón con Colón en 2021 y los antes mencionados es que Rodríguez tiene vínculo vigente con la institución hasta diciembre de 2026, por lo que en caso de no llegar a un acuerdo para la rescisión deberá seguir entrenando en el Predio 4 de Junio a pesar de no tener lugar en el equipo de Medrán.
Los primeros acercamientos para interrumpir ese vínculo no fueron fructíferos y por eso el 10 debía presentarse este viernes junto a sus compañeros para arrancar la pretemporada, situación que se modificó a partir de la notificación que enviaron desde la CD rojinegra.
La licencia de 15 días plantea nuevos plazos para la negociación que ocurre mientras inician los trabajos de pretemporada y la preparación para el torneo que inicia en febrero.