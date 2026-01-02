No arranca la pretemporada

La dirigencia de Colón le extendió la licencia al Pulga Rodríguez

Sin lugar en el plantel de Medrán para el 2026 y sin llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que tiene firmado con el club, la directiva rojinegra resolvió extender el período de vacaciones del delantero tucumano hasta el próximo jueves 15 de enero. El objetivo es llegar a un arreglo antes de esa fecha.