Colón pone en marcha el 2026: Inicia la pretemporada en el Predio

Tras el receso por las fiestas, el plantel que conduce Ezequiel Medrán arranca con la parte más intensa de la preparación de cara al debut del 8 de febrero ante Madryn. Están confirmados los dos amistosos en Uruguay y se busca cerrar al menos 2 partidos más en la zona. Sigue la búsqueda de incorporaciones.