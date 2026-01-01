Colón pone en marcha el 2026: Inicia la pretemporada en el Predio
Tras el receso por las fiestas, el plantel que conduce Ezequiel Medrán arranca con la parte más intensa de la preparación de cara al debut del 8 de febrero ante Madryn. Están confirmados los dos amistosos en Uruguay y se busca cerrar al menos 2 partidos más en la zona. Sigue la búsqueda de incorporaciones.
Tras 10 días de descanso por las fiestas, Medrán arranca la preparación.
Casi tres meses han pasado desde el último partido oficial que jugó Colón en la temporada 2025, a principios de octubre y frente al CADU por la fecha final del certamen de Primera Nacional en el que lejos estuvo de ser protagonista. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en el mundo sabalero a excepción del único objetivo que se plantea para el año que acaba de comenzar: conseguir el ascenso.
En este camino, hubo elecciones, asunción de las nuevas autoridades con José Alonso a la cabeza, la designación de un director deportivo y la depuración casi completa de un grupo de jugadores que en la gran mayoría de los casos no cumplió con las expectativas y ni siquiera siguen en Santa Fe.
Si bien Ezequiel Medrán fue ratificado en su cargo entrado diciembre, el DT rafaelino siguió trabajando desde aquel partido ante el CADU y alternó trabajos con los juveniles y con los profesionales para tratar de que todos se mantengan en óptimas condiciones desde lo físico.
Ya quebrada la barrera del 31 de diciembre, el ex entrenador de Gimnasia de Mendoza da definitivamente vuelta la página y pone en marcha este viernes una pretemporada “normal” de casi 5 semanas de extensión.
En el horizonte aparece marcado el domingo 8 de febrero, cuando desde las 20 el sabalero ponga primera en la nueva temporada de la Primera Nacional recibiendo en el Brigadier al Deportivo Madryn, uno de los protagonistas que tuvo el ascenso en 2025.
Los responsables del nuevo Colón: Alonso, Colotto y Medrán.
De esta forma, el plantel sabalero inicia una nueva ilusión que tendrá muchas novedades entre los intérpretes que estarán dentro del terreno de juego. Del grupo de futbolistas que estuvo la temporada pasada apenas se sostienen Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Facundo Castet, Nicolás Talpone, Ignacio Lago y Facundo Castro.
A ellos se agregan los juveniles que dieron la talla en el convulsionado 2025: Tomás Paredes, Conrado Ibarra, Zahir Yunis y Matías Córdoba. La incógnita sigue siendo la del Pulga Luis Miguel Rodríguez, con contrato vigente hasta diciembre pero que no será tenido en cuenta por Medrán.
Los nuevos
A esta lista, comenzarán a sumarse las caras nuevas del Colón 2026. Antes del cierre del año pasado sellaron sus contratos con el sabalero el lateral Leandro Allende, el arquero Matías Budiño, el volante Ignacio Antonio y los delanteros Matías Godoy y Julián Marcioni.
A estos 5 que darán inicio a la preparación y que son claves en la estructura de Medrán se sumarán los defensores centrales Pier Barrios y Leonel González, que ya tienen acordado su arribo a Santa Fe. Todavía en lista de espera pero muy cerca de sumarse aparecen los mediocampistas Federico Lértora y Matías Muñoz y el delantero Alan Bonansea, con la chance de que se termine de concretar su fichaje.
Con este panorama, la búsqueda de refuerzos continúa con un sector que todavía resta por completarse: la banda derecha. El lateral Emanuel Beltrán estaría cerca y se buscan opciones en el mediocampo tras caerse las opciones de Franco García y Tomás Fernández, que finalmente continuará su carrera en Aldosivi de Mar del Plata.
Amistosos confirmados
En las últimas horas del 2025, la organización de la Serie del Río de la Plata hizo oficial el calendario de partidos amistosos que se estarán jugando en Uruguay durante el mes de enero de este nuevo año. El anuncio confirmó que Colón estará jugando un encuentro de preparación ante el Paysandú FC y otro frente al Miramar Misiones, ambos equipos del vecino país.
En cuanto al calendario, el primero de ellos se disputará el martes 20 de enero a partir de las 20 mientras que el segundo será el viernes 23 en el mismo horario, ambos en el Estadio Parque Artigas de la ciudad de Paysandú.
Serie Río de la Plata. Colón-Albion. Gentileza
Respecto de la logística en el Uruguay, el plantel rojinegro tiene previsto instalarse allí desde el 19 y hasta el 24, por lo que no se descarta que aprovechando la estadía se pueda sumar algún cotejo de preparación más por fuera del certamen que podrá verse en todo el país a través de ESPN y Disney+.
En cuanto al resto de la preparación, días atrás fue el propio Medrán el que confirmó la intención de organizar por lo menos un par de encuentros amistosos más con rivales de la zona. En este marco, la buena relación del DT de Colón con sus pares de Patronato y Atlético Rafaela abre la chance de medirse con ambos equipos sin moverse de la región.