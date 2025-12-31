Su hinchada se llenó de desilusión

El 2025, entre los dos o tres peores de los 120 años de historia de Colón

Otra vez los cambios permanentes de entrenador fue la constante, como en el 2024, aunque en este caso con un sufrimiento inédito en una categoría como es la del ascenso. Un fracaso rotundo de la gestión futbolística de Godano y su directiva.