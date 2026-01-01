Colón encamina el bombazo de Lértora a pesar del interés de Ferro
Decidió no jugar la parte final de 2025, entrenó por su cuenta y está impecable desde lo físico. Le gusta mucho el desafío de volver a Colón y el Sabalero le ofrece dos años de contrato. En Caballito también lo quieren.
A los 35 años, Federico Eduardo Lértora, campeón con Colón en la inolvidable noche de San Juan del 4 de junio de 2021, ve con muy buenos ojos volver al fútbol argentino. Tanto Fede como su representante (Christian Bragarnik) saben que Colón lo quiere y hasta pusieron arriba de la mesa un contrato a dos años. En el medio, apareció desde Caballito le idea verdolaga para que juegue con la camiseta de Ferro.
En el Querétaro de México jugó con la regularidad habitual: más de 30 partidos y 3 goles. Pero en el tramo final de 2025, cuando la franquicia fue vendida a otros dueños, no renovó el vínculo. Ahí aparecieron dos ofertas pero ninguna lo convenció. “Decidí quedarme a vivir en México y esperar con todo el año nuevo”, explica el “5” campeón.
Ahora, hasta las oficinas de Bragarnik en Puerto Madero llegaron dos ofertas por Federico Lértora: la chance de volver a Colón y la posibilidad de jugar en Ferro Carril Oeste, en la misma categoría de ascenso.
“Lo de Colón está muy bien encaminado, su familia ya conoce la ciudad y les encanta Santa Fe. Lo que entendemos es que apenas faltan detalles”, se ilusionan en el Mundo Colón. Con la sangre y luto, “Fede” jugó 101 partidos, marcó 5 goles y fue campeón en la noche de San Juan.
El semestre que Fede no jugó fútbol de manera profesional entrenó por su cuenta, en dos turnos, con un PF particular. En lo físico está impecable, incluso con menos peso que cuando estaba en Colón. “Se cuida en las comidas, metió dos turnos de gimnasio y hacía aeróbico, además de fútbol reducido”, comentan.
El gran desafío de Federico Lértora, campeón con Colón en la noche de San Juan, es romper el maleficio de los “nombres pesados” en el sabalero del ascenso de estos últimos tiempos. Paolo Goltz, Javier Toledo, Sebastián Prediger, Marcos Díaz, Guille Ortiz, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez son algunos nombres que volvieron para ponerse la sangre y luto pero no les fue bien en estos dos duros años en la Primera Nacional.
Sin dudas, la gente siente cariño y admiración por Federico Lértora. Y el nombre de Fede, ahora sí en un equipo armado con gente de la categoría más el plus de dos o tres foráneos, genera ilusión.
“No importa que demore tres o cuatro meses en volver a agarrar su ritmo, el torneo es largo y lo necesitamos para cuando se definen las cuestiones importantes”, son algunos de los comentarios positivos de los hinchas y socios sabaleros en redes sociales.
El lejano “competidor” de Colón, que presentó oferta en las oficinas de Christian Bragarnik, es Ferro. Hace algunas horas, el verde de Caballito
Ferro confirmó la quinta incorporación en este mercado de pases. Se trata de Fernando Torrent, lateral derecho de 34 años que llegó desde Quilmes. Firmó contrato con la institución de Caballito hasta diciembre de 2026.
Además de su reciente paso por el Cervecero en la última temporada, el jugador tuvo pasos por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Brown de Adrogué, Arsenal, Rosario Central, Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero.
De esta manera, el equipo dirigido por Sergio Rondina ya cuenta con cinco caras nuevas para afrontar el próximo campeonato. Anteriormente se habían sumado Gustavo Canto, Emanuel Dening, Mateo Acosta y Emiliano Ozuna.
Algunos sitios y periodistas del ascenso ya aseguran que “Federico Lértora jugará en Colón”. Por ahora, desde el tridente Alonso, Colotto y Medrán hay cautela. De todos modos, el Sabalero prepara el gran bombazo 2026: el retorno de Federico Lértora, campeón en la noche de San Juan, a pesar del interés de Ferro.