Al “5” lo maneja Christian Bragarnik

Colón encamina el bombazo de Lértora a pesar del interés de Ferro

Decidió no jugar la parte final de 2025, entrenó por su cuenta y está impecable desde lo físico. Le gusta mucho el desafío de volver a Colón y el Sabalero le ofrece dos años de contrato. En Caballito también lo quieren.