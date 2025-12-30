AFA confirmó fecha y hora para el debut de Colón en 2026
A poco más de un mes del inicio de la temporada en la Primera Nacional, se revelaron los días y los horarios de la primera fecha del campeonato. El equipo sabalero hará su estreno en el Brigadier López y frente al Deportivo Madryn. Se enfrió lo de Tomás Fernández y está cerca la llegada de Matías Muñoz al plantel de Medrán.
Colón y su gente se reencontrarán tras más de 4 meses sin acción.
Mientras la mayoría de los planteles descansa, y los dirigentes y cuerpos técnicos trabajan arduamente en la conformación de los planteles, este martes la AFA sorprendió al revelar cómo se estará disputando la primera fecha de la temporada 2026, con un total de 18 partidos que se estarían disputando entre el viernes 6 y el martes 10 del próximo mes de febrero.
Si bien algunos de los encuentros quedaron a confirmarse por cuestiones de calendario y seguridad, la mayoría de los 36 participantes que irán por el ascenso ya tienen marcado en el almanaque el día y el horario en el cual harán su estreno por los puntos en el año que comienza.
En el caso de Colón, quedó determinado que el equipo que dirige Ezequiel Medrán saltará a la cancha por primera vez en 2026 en la noche del domingo 8 de febrero, cuando desde las 20 reciba la visita del Deportivo Madryn en uno de los choques correspondientes al Grupo A.
En dicha jornada, se estará poniendo punto final a un interminable receso de más de 4 meses de extensión, recordando que el último partido que jugó el sabalero fue a principios del mes de octubre pasado, cuando le ganó al ya descendido CADU por la última fecha de la temporada 2025.
Colón y Madryn empataron 1 a 1 en octubre de 2024.
Teniendo en cuenta que el inicio formal de la pretemporada está pautado para el próximo viernes 2, Medrán y compañía contarán con casi 5 semanas completas de preparación y puesta a punto, con la chance abierta de sumar partidos amistosos tanto en Santa Fe y la zona como en Uruguay, donde participará de la nueva edición de la Serie Río de la Plata a fines del mes entrante.
Vale recordar que tras el debut ante su gente, Colón deberá viajar a la ciudad de Salta para visitar a Central Norte por la segunda fecha, mientras que en la tercera jornada volverá a ser local de Ferro Carril Oeste. Para completar su agenda en el mes de febrero, la formación rojinegra visitará al recientemente ascendido Acassuso en la cuarta fecha.
La fecha completa
Viernes 6 de febrero
21.00 Hs Gimnasia de Jujuy - Midland (B)
22.00 Hs Gimnasia y Tiro - Colegiales (B)
Sábado 7 de febrero
17.00 Hs. Deportivo Morón - Def. de Belgrano (A)
17.00 Hs. Acassuso - Chaco For Ever (A)
17.00 Hs Atlanta - Quilmes (B)
17.45 Hs. Los Andes - Almirante Brown (A)
18.30 Hs. Atlético Rafaela - Almagro (B)
20.00 Hs. San Martín de Tucumán - Patronato
Domingo 8 de febrero
17.00 Hs. All Boys - Mitre (A)
17.00 Hs. San Telmo - Ferro (A)
17.00 Hs. Güemes SDE - Nueva Chicago (B)
17.00 Hs. Chacarita - San Martín SJ (B)
20.00 Hs. Racing Cba. - Estudiantes (A)
20.00 Hs. Colón - Deportivo Madryn (A)
Martes 10 de febrero
18.00 Hs. Agropecuario - Dep. Maipú (B)
20.00 Hs. Tristán Suárez - Temperley (B)
Se enfrió la llegada de Tomás Fernández
Cuando parecía que era un hecho, en las últimas horas quedó trabada la negociación por la cual Colón adquiría la ficha del volante Tomás Fernández, a quien se esperaba por estas horas en Santa Fe para hacerse la revisión médica, firmar su contrato a préstamo por un año y comenzar la pretemporada con sus nuevos compañeros el próximo viernes 2.
Sin embargo, cuando estaba todo acordado, desde el entorno del jugador modificaron las condiciones y eso puso en stand by las gestiones. Si bien desde la institución del barrio Centenario no dan por caída la negociación, sí reconocen que las mismas se han frenado y que la llegada del ex San Martín de San Juan corre riesgo.
Tomás Fernández fue pieza clave en el equipo de San Juan.
Vale la pena recordar que la llegada de Fernández se daba en condición de libre luego de que el extremo que jugó 23 partidos y metió 3 goles con la camiseta del verdinegro en la Liga Profesional 2025 finalizara su préstamo en San Juan y retornara a Boca, donde no renovará su contrato que caduca este miércoles 31.
Atentos a esta situación, en Colón se barajan otras alternativas y en las últimas horas trascendió el nombre de Lautaro Fedele, volante de 24 años de edad de características similares a las de Fernández que la última temporada jugó en Atlanta y cuya ficha es propiedad de Defensa y Justicia, club en el que inició su carrera profesional en 2021.
Fedele también registra paso por los Dorados de Sinaloa de México y San Martín de Tucumán, y asoma como una opción en caso de que la llegada del ex San Juan termine por caerse definitivamente.
Múñoz, a un paso
Después de varias semanas de negociaciones activas, y pese a que en algún momento parecía que la gestión se trababa por completo, en las últimas horas la dirigencia de Colón y el secretario deportivo Diego Colotto fueron a fondo para sellar la contratación del mediocampista central Matías Muñoz, de último paso por Gimnasia de Mendoza.
El jugador de 29 años que se formó en Racing fue una de las prioridades que marcó Medrán a la hora de armar su plantel para 2026, teniendo en cuenta que ambos se conocen del paso por el lobo mendocino que terminó en ascenso para la formación cuyana.
Muñoz, quien además puede desempeñarse como defensor central, jugó 33 partidos y metió 2 goles, siendo un factor clave en la gran campaña de Gimnasia haciendo dupla con Ignacio Antonio, uno de los refuerzos que ya firmó su contrato con Colón.
A lo largo de su trayectoria, Múñoz disputó un total de 194 partidos y marcó 8 tantos, con buenos rendimientos en equipos de la divisional como Ferro, Colegiales, Tristán Suárez y All Boys. Además, registra experiencia en Unión La Calera de Chile, elenco donde llegó a disputar competencias internacionales.
En caso de cerrarse los últimos detalles pendientes, a Muñoz se lo espera antes del fin de semana por Santa Fe para hacerse los estudios médicos, firmar el vínculo con Colón y ponerse a disposición de Medrán para arrancar la pretemporada.
Con Muñoz, Antonio, Talpone y Yunis, el sabalero tiene cubierta la zona central de la mitad de la cancha, aunque no hay que descartar el arribo de un futbolista más como Kevin López o el propio Federico Lértora.