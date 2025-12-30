El domingo 8 de febrero

AFA confirmó fecha y hora para el debut de Colón en 2026

A poco más de un mes del inicio de la temporada en la Primera Nacional, se revelaron los días y los horarios de la primera fecha del campeonato. El equipo sabalero hará su estreno en el Brigadier López y frente al Deportivo Madryn. Se enfrió lo de Tomás Fernández y está cerca la llegada de Matías Muñoz al plantel de Medrán.