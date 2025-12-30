Así lo definió Diego Colotto como secretario técnico
El Nuevo Colón: “Un equipo
serio, dinámico y competitivo”
En cuanto al mercado de verano aseguró que “el lateral derecho es un puesto donde todavía no hay nada cerrado y seguimos trabajando. Con los volantes pasa algo parecido”. Confirmó que Tomás Giménez y Nicolás Thaller.
El secretario técnico de Colón, Diego Colotto, brindó una entrevista exclusiva a Sol Play 91.5, donde abordó como nunca todos los temas del armado del nuevo proyecto, donde sobrevive Ezequiel Medrán: altas, bajas, pretemporada, relación dirigencial, fútbol formativo, logística, viajes, etc.
Medrán DT de Colón. Foto: Manuel Fabatía
Elogios a la dirigencia y al cuerpo técnico
“La primera sensación que tengo es muy buena. Me encontré con un club ordenado, con una dirigencia presente y un cuerpo técnico con ganas de trabajar. En el día a día hay muchísimo trabajo por hacer, pero hay capacidad para enfrentar cada situación que se presente”, aseguró el ex secretario técnico de Quilmes e Independiente de Avellaneda.
“La idea es analizar todo y hablar mucho con Ezequiel, para adaptar las decisiones al pensamiento futbolístico que tiene. Es un técnico estructurado, que quiere un equipo serio, dinámico, competitivo, y eso condiciona cada búsqueda”, aseguró Colotto en una clara muestra de respaldo futbolístico al entrenador sabalero.
“En el arco buscamos seguridad, experiencia en la categoría y personalidad. En el medio y arriba queremos volantes ofensivos y extremos con gol, para no poner todo el peso del gol solo en los delanteros. En todos los puestos apuntamos a buenos profesionales, jugadores con carácter y experiencia para llevar la camiseta de Colón”, expresó el manager rojinegro.
“Muchas veces el fútbol pasa por las sociedades, las duplas, las triangulaciones. Si no se conocen lo pueden hacer igual, pero cuando ya vienen ensamblados es una forma de ganar tiempo, algo fundamental en esta categoría”, explicó. En princpio, Colón repatriaría la dupla de zagueros del Melgar de Perú (Pier Barrios-González) y el doble cinco del “Lobo” de Mendoza: Antonio-Muñoz.
“El contacto deportivo inicial con el jugador sale de la dirección deportiva. Yo empiezo con el diálogo, hablo de lo táctico, veo cómo llega. Después el entrenador profundiza en lo futbolístico y finalmente la dirigencia define en base a la situación económica”, detalló Diego Colotto para que se entienda cómo se mueve el nuevo Colón en este mercado de verano en el ascenso.
Federico Lértora. Foto: El Litoral
Falta el lateral derecho y los "volantes"
“El lateral derecho es un puesto donde todavía no hay nada cerrado y seguimos trabajando. Con los volantes pasa algo parecido. A este mercado y al armado lo llevamos con paciencia, los jugadores se toman su tiempo para decidir y también venimos de las fiestas”, explicó el secretario técnico que arrancó con la Era Alonso.
En cuanto al fixture, la zona, los rivales y los viajes que le tocarán a Colón 2026, Colotto explicó que “los kilómetros son relativos. Madryn hizo muchos viajes y llegó a la final. Si armás un buen grupo, con compromiso y buena energía, después el cuerpo técnico planifica y recupera”.
En lo que hace a los cambios profundos en divisiones inferiores de AFA y la misma reserva que jugará el año que viene la Liga Profesional, Colotto fue contundente.
“Más allá de los nombres, estamos trabajando en una estructura que conecte Reserva, Primera y Liga Santafesina. Hay un porcentaje muy alto de profesores y técnicos que siguen en el club, eso es muy positivo porque son quienes conocen a los jugadores”.
A la hora de hacer nombres, Colotto avisó que “Tomás Giménez y Nicolás Thaller siguen siendo parte del plantel, les queda contrato y van a arrancar la pretemporada, salvo que aparezca algo más adelante”.
En lo que fue la frustrada llegada del “Wachi” Franco García, fue claro: “Se planteó una compra, pero el club entendió que no era el momento” (N.de R.: seguirá en San Martín de Tucumán, club que acordó con el Cobresal de Chile) .
“Cuando hay historia y trayectoria, uno es cuidadoso. El diálogo está abierto y la decisión será suya”, cerró Diego Colotto, cuando fue consultado por el nombre de Federico Lértora, uno de los campeones de la noche de San Juan el 4 de junio de 2021.