¡Sabalerazo!: en pocos días Colón vendió el 20 por ciento de abonos

Mientras este lunes sería “el día” que esperan los dirigentes para solucionar el tema insignia dentro de tantos problemas heredados, que es la inhibición en FIFA de parte del jugador paraguayo Alberto “Beto” Espínola, al corte del día viernes en la sede sabalera recibieron una gran noticia: la gente respondió de manera muy positiva a la hora de renovar palcos y plateas.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, en apenas un puñado de días voló el 20 por ciento de la cantidad promedio de abonos que se vienen vendiendo en los últimos años en el Cementerio de los Elefantes.
Esto tiene, claramente, dos lecturas: por un lado, el objetivo central que había prometido José Alonso en campaña: “Vamos a jugar todos los partidos a cancha llena, vamos a acercar todo lo que se pueda al equipo con la gente. El estadio tiene que reventar en cada partido de local, como siempre fue Colón”.
El segundo impacto es el económico, porque el dinero que ingresa por la venta de los abonos a palcos y plateas (ya sea semestral o toda la temporada) les da a los dirigentes un recurso para poder afrontar la tremenda crisis que heredaron de la gestión anterior, con un club en una cesación de pago en todos los rubros.
Hay descuento por efectivo, cuotas y beneficios especiales para hinchas. Crédito: Fernando Nicola
Para tener una idea: entre el pago a la FIFA por la inhibición de Espínola y el monto de los aguinaldos, se fueron 500.000 dólares. El plantel, cuya planilla marcaba una erogación mensual de 120.000 dólares, estaba tres meses atrasado: se lo puso al día y ahora hay que pagar diciembre. Con el cuerpo técnico de Primera, los DT de inferiores y los PF de inferiores, el mismo incumplimiento.
Sin dudas, la gente valoró el esfuerzo que vio en los primeros días de gestión para poner a Colón de pie en todo sentido y respondió acompañando con la compra de los abonos para tener su platea o palco en la temporada 2026.
Hay que recordar que está vigente, hasta este miércoles, una promoción que contempla distintas ubicaciones y valores para llenar el Cementerio de los Elefantes el año que viene. En las plateas altas y la Platea Este Codos, el abono semestral fue fijado en $95.000, con un valor anual de $180.000. La Platea Este Central asciende a $105.000 por semestre y $200.000 por el año completo. En tanto, la Platea Oeste tiene un costo de $160.000 semestral y $300.000 anual, mientras que la Platea Oeste Techada se ubica en $190.000 y $360.000, respectivamente.
Sectores preferenciales: el Palco Balcón cuesta $265.000 por semestre y $500.000 anual; el Palco VIP, $330.000 y $610.000; y el Palco VIP+, $380.000 semestral y $720.000 anual. El Foso A2 y el Palco Corporativo Norte Piso 2 mantienen valores de $190.000 y $265.000 por semestre, con opciones anuales de $360.000 y $500.000.
El dinero ayudará a pagar deudas y apuntalar la reconstrucción deportiva. Crédito: Fernando Nicola
El club también pensó en el bolsillo del hincha y del socio en lo que hace a las facilidades de pago: Colón dispuso un 10% de descuento abonando en efectivo. Además, quienes utilicen tarjetas del Banco Bica podrán financiar en 12 cuotas sin interés de manera presencial, mientras que el resto de las tarjetas cuentan con planes de 3 y 6 cuotas sin interés a través de la plataforma online habilitada. También continúa vigente la opción “Abono Amigo”, que ofrece un 25% de descuento al comprar cuatro abonos juntos en determinados sectores de plateas altas.
Así, de a poco, con el gran combustible que tiene Colón, que es su gente, el club se está poniendo de pie. La noticia que todos esperan para este lunes, que es la comunicación de FIFA para cancelar la inhibición del paraguayo Espínola, tendrá un claro golpe de efecto para un equipo que empieza a refundarse con caras nuevas que generan aceptación para la divisional y despiertan la ilusión del hincha para volver a Primera.