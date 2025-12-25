El club se pone de pie en poco tiempo

Colón giró a FIFA lo de Espínola y paga aguinaldos: ¡500 lucas verdes!

Más allá de los avances para reforzar el equipo, el mayor shock de dinero fue para la inhibición. Además de poner al día plantel, inferiores y cuerpo técnico, se abonan todos los aguinaldos en las próximas horas.