Colón giró a FIFA lo de Espínola y paga aguinaldos: ¡500 lucas verdes!
Más allá de los avances para reforzar el equipo, el mayor shock de dinero fue para la inhibición. Además de poner al día plantel, inferiores y cuerpo técnico, se abonan todos los aguinaldos en las próximas horas.
El club espera la notificación oficial sobre la inhibición relacionada con Espínola. Crédito: Archivo El Litoral.
“Creemos que este viernes, post Navidad, o el lunes 29 llegará la notificación oficial de la FIFA comunicando que Colón queda afuera de la lista de los clubes argentinos que están inhibidos; en este caso por el famoso Caso Espínola. Pero, además, en las próximas horas, todos los empleados del Club Atlético Colón percibirán sus aguinaldos, como corresponde. Estas dos acciones implicaron una inyección de dinero que gestionó la actual Comisión Directiva de unos 500.000 dólares”, asegura un vocero sabalero ante la consulta de El Litoral.
De esta manera, en poco tiempo, el club se sigue poniendo de pie. En los primeros días, se pagaron varios meses de atraso, entre los salarios del plantel profesional (casi 100 días sin cobrar), el cuerpo técnico, los más de 100 empleados y los casi 50 que pertenecen al fútbol amateur como PF o entrenadores.
“Han sido días intensísimos, de muchísima gestión. Asumir el club sin una transición larga fue un desafío, sumado a los problemas urgentísimos que tuvimos que atender y que los estamos resolviendo. Encontramos un club, yo lo califico personalmente, casi en un estado de abandono en la gestión”, explicó el vicepresidente Alejandro Bonazzola en charla con Radio Gol FM 96.7.
La gestión del club busca resolver pendientes vinculados al Caso Espínola. Crédito: Manuel Fabatía.
A la hora de precisar la crisis total con la que recibieron el club, explicó que se vieron “muchísimos errores que se ven en las contrataciones que se hicieron, en la letra chica de los contratos, contratos en dólares, cosas realmente inadmisibles. Hasta parecía haber una situación de desinterés”, agregó.
Tal como se preveía, es impactante “la cantidad de chequesemitidos”. De todos modos, el vicepresidente sabalero aseguró que “decidimos respetar los compromisos asumidos”.
El Litoral viene informando el paso a paso de esta reconstrucción de un Colón al que dejaron abandonado. “Primero fue regularizar la foja salarial del plantel; ahora estamos resolviendo el tema de la inhibición y a partir de allí es armar un plantel competitivo. Todos sabemos cuál es el objetivo que tiene Colón y que le demanda la gente a Colón”, sentenció Bonazzola.
Hace apenas algunas horas, el vice sabalero estuve presente en el predio de la AFA para representar a Colón en el sorteo de las dos zonas y el fixture correspondiente a la temporada 2026. Se lo pudo ver en primera línea, casi al lado de “Chiqui” Tapia, con quien lo une una relación de hace varios años. “Hubo un clima de muchísima camaradería entre los dirigentes, de muchísima solidaridad. Colón destaca como club en el contexto de la Liga de la Primera Nacional, es un club muy importante, todos quieren estar cerca de Colón, todos hablan de Colón”, agregó.
De todos modos, en medio de la crisis y los aportes externos permanentes (no hay por ahora ningún ingreso propio; todo lo contrario), Alejandro Bonazzola dejó un mensaje optimista a los hinchas y socios sabaleros: “Creo que Colón, con una buena administración y haciendo los ajustes que tenemos que hacer y siendo inteligentes, va a tener unos primeros seis meses bastante cuesta arriba, pero lo vamos a sacar adelante”.
José Alonso, flamante presidente de Colón, con decisiones express a tomar muy rápidamente.
Finalmente, en medio de las fiestas de Navidad y Fin de Año, dejando atrás un olvidable 2025 para Colón, el vice sabalero aseguró que “el deseo es que estemos todos juntos, que estemos alineados en el objetivo de lo que todos queremos, y que todos tratemos de empujar en ese sentido. Si estamos todos juntos en Colón, cosas buenas van a suceder”.
Patronato“sufre”porBonansea
El delantero Hernán Rivero, de 33 años, se convirtió en el quinto refuerzo de Patronato para la temporada 2026 en la Primera Nacional. Según confirmaron a Elonce, el jugador, que llega en condición de libre desde Chacarita Juniors, estará en el Rojinegro hasta diciembre del año que viene.
Por otra parte, desde el club informaron que continúan negociando la continuidad del delantero Alan Bonansea, una de las piezas clave del equipo durante el 2025. En su momento, Bonansea apareció en el radar sabalero.
Cabe destacar que durante su paso por el Funebrero este año, Rivero convirtió seis goles y tuvo dos asistencias. Nació en Bella Vista, Corrientes, y allí comenzó a jugar al fútbol. Mientras estaba en la selección de Paso de los Libres lo vieron desde Boca Juniors y se fue al Xeneize a realizar las inferiores, donde estuvo dos años y quedó libre.
Empezó a jugar el Torneo Regional amateur y mientras disputaba un amistoso con un equipo del Federal B frente a Rosario Central, una empresa de representantes lo invitó a ser parte de su equipo y terminó fichando en All Boys.
Luego se fue a préstamo al Alajuelense, de Costa Rica. Después regresó a Argentina y en la temporada 2017-2018 pasó al Correcaminos de México. Estuvo también en Deportivo Pasto, de Colombia, Sportivo Luqueño, de Paraguay, y Celaya, de México, para terminar en Montevideo Wanderers, en 2020. Luego jugó en Peñarol y en River de Uruguay. Terminó el 2023 en Palestino, de Chile. Además, tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y luego llegó a Chacarita Juniors.