Godoy Cruz se interpuso y se cayó la llegada de Martín Pino a Santa Fe

Una de las noticias que circuló durante las primeras horas del martes en Santa Fe daba cuenta de que era un hecho el acuerdo entre la dirigencia de Colón y Martín Pino para que el delantero cordobés que viene de tener una buena temporada con la camiseta de San Martín de Tucumán sea refuerzo sabalero para la temporada 2026.
Godoy Cruz decidió no reforzar a un rival e hizo caer la operación.
Cambio de planes
Con el jugador y con su agente estaba todo cerrado y se estaban cruzando los contratos con la idea de que pueda sumarse al plantel de Medrán e iniciar la preparación el 2 de enero próximo. Sin embargo, con el correr de las horas y la llegada de la tarde la situación se complicó y el pase, de no modificarse el panorama, está caído.
Lo que sucedió fue que Godoy Cruz de Mendoza, dueño de la ficha del jugador, tomó la decisión de no reforzar a un rival directo como Colón, dando por caída la negociación.
Marcioni, cerca
Con esta situación, el nombre que tomó fuerza fue el de Julián Marcioni, extremo cordobés surgido de Newell’s y que redondeó un buen 2025 con la camiseta de Patronato. En J.J. Paso son optimistas en que el arribo de Marcioni pueda concretarse para así darle a Medrán una opción más en el ataque del Colón que se viene.
Marcioni hizo una buena campaña en Patronato y sería refuerzo de Colón.
Nacido hace 27 años en Cruz Alta, provincia de Córdoba, Marcioni hizo inferiores en la lepra rosarina, donde debutó en la temporada 2018. Posteriormente, registra pasos en la Primera Nacional en equipos como Independiente Rivadavia, Atlanta y Agropecuario. En Primera División jugó 5 partidos con Platense en 2021. Este año, con la casaca del patrón, disputó 32 encuentros y convirtió 6 goles.