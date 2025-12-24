Matías Godoy: “Tengo mucha ilusión de devolver a Colón a Primera División”
El nacido en Ceres arribó en las últimas horas a la capital de la provincia y tras superar con éxito la revisión médica recorrió el predio y el estadio. Estará a disposición de Medrán en la vuelta a los entrenamientos el próximo 2 de enero. Llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata.
El jugador se hizo la revisión y mostró sus ganas de sumarse al rojinegro.
Con la necesidad de seguir sumando refuerzos para potenciar el plantel que irá por el ascenso en 2026, Ezequiel Medrán y Diego Colotto pusieron los ojos en Matías Godoy, el delantero surgido en Rafaela y nacido en Ceres que viene de tener un par de buenas temporadas con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero.
Sin lugar en Estudiantes de La Plata, y confeso hincha de Colón, Godoy puso mucho de su parte para que se concrete su llegada al sabalero, resignando dinero y bajando de categoría para cumplir el sueño personal de vestir la sangre y luto.
Matías Godoy celebra el gol del triunfo. Foto: Agencia Noticias Argentinas/Prensa Copa Argentina
Contrato por productividad
En la negociación, el futbolista aceptó las condiciones propuestas por la dirigencia con cláusulas y productividad; por lo que llegó a Santa Fe para cumplimentar con los trámites necesarios y firmar su contrato a préstamo por una temporada y con opción de compra a favor de Colón.
Resueltas estas cuestiones, el futbolista está listo para iniciar la preparación con sus compañeros y a las órdenes de Medrán el 2 de enero próximo. Al salir de hacerse los estudios médicos y en diálogo con FM Sol, Godoy compartió sus sensaciones en un momento muy especial para su vida y para su carrera deportiva.
Al respecto, el delantero comentó: “Le puedo aportar las ganas y el entusiasmo que tiene uno de hacer las cosas bien cada vez que arranca un torneo. Tengo mucha ilusión de devolver a Colón a primera división. No tengo drama de la posición en la que me toque jugar. Antes de venir hablé un poco con Eze (Medrán) sobre esas cosas. Desde donde me toque jugar trataré de aportar mi granito de arena”
Medrán fue clave para la llegada de Godoy a Santa Fe
"Hincha desde chiquito"
Consultado sobre su fanatismo por Colón, Godoy reveló: “Soy hincha desde chiquito. Tengo algunos familiares que son hinchas y cuando pasa el tiempo uno se va haciendo un poquito más. Lo fui a ver bastantes veces a Colón afuera y a su cancha. Uno que es hincha siempre sueña con estas cosas”.
“Vengo con muchas ganas y mucho entusiasmo, así que voy a dejar la vida por esta camiseta“ dijo el futbolista de 23 años en el final.