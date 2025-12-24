Un hincha que llega para buscar el ascenso

Matías Godoy: “Tengo mucha ilusión de devolver a Colón a Primera División”

El nacido en Ceres arribó en las últimas horas a la capital de la provincia y tras superar con éxito la revisión médica recorrió el predio y el estadio. Estará a disposición de Medrán en la vuelta a los entrenamientos el próximo 2 de enero. Llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata.