Para jubilados y personas con discapacidad

Colón aplica una reducción en el valor de la cuota para parte de su masa societaria

El club hizo el anuncio oficial de la medida que comenzará a regir desde el 1° de enero del año próximo y apunta a promover la inclusión y el compromiso de los sabaleros. Además, se presentó una bonificación especial para quienes se den de alta como socios.