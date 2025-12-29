#HOY:

Para jubilados y personas con discapacidad

Colón aplica una reducción en el valor de la cuota para parte de su masa societaria

El club hizo el anuncio oficial de la medida que comenzará a regir desde el 1° de enero del año próximo y apunta a promover la inclusión y el compromiso de los sabaleros. Además, se presentó una bonificación especial para quienes se den de alta como socios.

El beneficio entra en vigencia en enero.
Por: 

Una de las promesas que reiteró José Alonso a lo largo de la extensa campaña que derivó en su llegada a la presidencia de Colón pasaba por abrir las puertas para un club más inclusivo y cercano al hincha sabalero en tiempos difíciles desde lo económico para ambas partes.

En este sentido, el ahora máximo dirigente hizo referencia a determinaciones vinculadas al valor de la cuota societaria y a la accesibilidad a la misma de todos aquellos que en el último tiempo y por diversas razones decidieron darse de baja y dejar de pagar.

En el comienzo de la semana, y siguiendo por esta línea, el Club Atlético Colón hizo oficial el anuncio de una reducción en el valor de la cuota para todos aquellos asociados en condición de jubilados o con discapacidad.

Cumple su palabra. En pocos días de gestión, el presidente José Alonso logró poner a Colón en funcionamiento: se pagaron casi todos los salarios atrasados (promedio de dos a tres meses), se contrató a Diego Colotto como secretario deportivo y avanzaron con las primeras decisiones en el plantel profesional. Foto: Manuel Fabatía.José Alonso, presidente de Colón.

Inclusión y pertenencia

El beneficio se aplicará desde el próximo mes de enero de 2026 y, según indicaron desde la institución, es una decisión que se toma "porque ser socio es pertenecer" y porque "Colón también se construye desde el compromiso y la inclusión".

Asimismo, desde la dirigencia sabalera anunciaron que está abierta la chance de darse de alta como socio abonando la cuota de enero y con la bonificación de un 50% en el valor del carnet.

En la platea este baja, no entraba un alfiler.Colón vuelve a acercarse a sus socios.

Valores

A la par de esta información, Colón recordó el detalle completo de categorías y valores que regirán desde enero de 2026. De esta manera, el socio pleno estará abonando una cuota de $18.000, el socio protector $72.000, el interior $13.800, el cadete $18.000 y el cadete interior $13.800. Además, el socio infantil estará pagando un total de $8.200 mientras que el infantil interior abonará $6.500.

Con el nuevo beneficio, los socios jubilados pasarán a pagar 11 mil pesos de cuota, mientras que los asociados con discapacidad abonarán 7 mil los mayores y 5 mil los menos. El socio internacional pagará una cuota de $17.000, los deportistas $13.000 y los deportistas Infantiles: $8.200.

Colón
Primera Nacional
José Alonso

