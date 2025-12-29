Colón confirmó su participación en el torneo uruguayo "Serie Río de la Plata"

Nuevamente Colón formará parte del torneo internacional "Serie Rio de la Plata" que se disputa durante enero en distintas localidades de Uruguay.
A través de las redes sociales, tanto la organización como el club sabalero informaron que el equipo de Medrán será de la partida en tierras charrúas.
Así lo hicieron saber por redes sociales, tanto el club como la organización del certamen.
"Sabalero, Sabalero! Colón confirmado para la Serie2026. Pasión rojinegra y fútbol argentino en el mejor fútbol de verano", publicó la cuenta oficial del torneo. "Ahí estaremos", contestó el perfil de Colón por X (ex Twitter).
Esta edición se disputará entre el 9 y el 23 de de enero. Los partidos se podrán ver en vivo a través de ESPN Premium (en Argentina) y por Disney+ Plan Premium (en Sudamérica).
Por Argentina ya dieron el sí: Huracán, Independiente, Atlético Tucumán, Unión y ahora Colón.
Por Chile, dirán presente Colo-Colo, Deportes Concepción y Universidad Concepción.
En tanto, por Paraguay estarán Cerro Porteño y Olimpia. Alianza Lima representará a Perú.
Todavía no confirmaron los equipos "anfitriones", sin embargo se espera que participen los más importantes como Nacional y Peñarol.
Este torneo se disputa desde 2022 y Colón participó de dos ediciones; con ésta será la tercera oportunidad.