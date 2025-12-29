#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pretemporada 2026

Colón confirmó su participación en el torneo uruguayo "Serie Río de la Plata"

A través de las redes sociales, tanto la organización como el club sabalero informaron que el equipo de Medrán será de la partida en tierras charrúas.

El equipo continuará la pretemporada en Uruguay. Prensa ColónEl equipo continuará la pretemporada en Uruguay. Prensa Colón
Seguinos en
Por: 

Nuevamente Colón formará parte del torneo internacional "Serie Rio de la Plata" que se disputa durante enero en distintas localidades de Uruguay.

Así lo hicieron saber por redes sociales, tanto el club como la organización del certamen.

"Sabalero, Sabalero! Colón confirmado para la Serie2026. Pasión rojinegra y fútbol argentino en el mejor fútbol de verano", publicó la cuenta oficial del torneo. "Ahí estaremos", contestó el perfil de Colón por X (ex Twitter).

Debut con triunfo en penales. Colón igualó 0-0 con Racing de Montevideo en la Serie Rió de La Plata pero festejó gracias a los tiros desde los 12 pasos. GentilezaLa imagen corresponde a principios de 2025 y el rival fue Racing de Montevideo.

El torneo

Esta edición se disputará entre el 9 y el 23 de de enero. Los partidos se podrán ver en vivo a través de ESPN Premium (en Argentina) y por Disney+ Plan Premium (en Sudamérica).

Por Argentina ya dieron el sí: Huracán, Independiente, Atlético Tucumán, Unión y ahora Colón.

Por Chile, dirán presente Colo-Colo, Deportes Concepción y Universidad Concepción.

En tanto, por Paraguay estarán Cerro Porteño y Olimpia. Alianza Lima representará a Perú.

El rojinegro continúa acumulando minutos de rodaje. Crédito: Serie Río de la PlataUna del Colón 2023, cuando participó de esa edición.

Todavía no confirmaron los equipos "anfitriones", sin embargo se espera que participen los más importantes como Nacional y Peñarol.

Este torneo se disputa desde 2022 y Colón participó de dos ediciones; con ésta será la tercera oportunidad.

Seguinos en
#TEMAS:
Colón
Uruguay
Primera Nacional
José Alonso

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro