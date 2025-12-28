Colón sigue sumando refuerzos: llega el extremo derecho Tomás Fernández
En otra negociación que no trascendió hasta su instancia final, el sabalero cerró este fin de semana la contratación del juninense que se formó en Boca Juniors. En 2025 metió 3 goles en 23 partidos con la camiseta de San Martín de San Juan. Insisten por Kevin López.
Tomás Fernández fue pieza clave en el equipo de San Juan.
En tiempos de mercado de pases abierto, y con la urgencia de conformar un nuevo plantel que haga olvidar el nefasto 2025 y sea protagonista en la pelea por el ascenso en el año que se viene, la dirigencia de Colón en sintonía con el mánager Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán trabajan sin descanso en la búsqueda de los refuerzos que se pretenden para iniciar la pretemporada.
En este camino, el fin de semana arrojó novedades importantes en el campamento sabalero con la contratación del volante / extremo sobre el sector derecho Tomás Fernández, quien viene de disputar la última temporada en Primera División con San Martín de San Juan.
Nacido hace 27 años en la localidad bonaerense de Junín, Fernández es un futbolista joven pero con una dilatada trayectoria desde su debut como profesional en 2018 con la camiseta de Agropecuario de Carlos Casares. Previo a su llegada al "sojero", el futbolista se formó en las canteras de Boca Juniors, donde no llegó a debutar antes de salir cedido a préstamo y en busca de continuidad.
Fernández ya sabe lo que es conseguir el ascenso a la Liga Profesional
La carrera de Tomás Fernández
A lo largo de su trayectoria, el jugador de 1.73 de estatura jugó en Cerro Largo y el Deportivo Maldonado de Uruguay, Tigre y San Martín de San Juan. Precisamente en el verdinegro tuvo dos etapas, en 2022 y en 2024-2025 donde consiguió el ascenso y posteriormente perdió la categoría en noviembre pasado.
En la campaña donde el santo logró subir a la Liga Profesional Tomás Fernández fue pieza clave del equipo que dirigía Raúl Antuña, mientras que en este 2025 en Primera alternó sumando 23 participaciones con 3 conquistas y otras tantas asistencias.
Su llegada a Colón se da para ocupar un sector todavía descubierto como la banda derecha, recordando que del plantel 2025 ya se fueron Gonzalo Bettini, Federico Jourdan y Facundo Sánchez. Fernández le da a Medrán la posibilidad de usarlo en dos posiciones diferentes, como un clásico "8" en dos líneas de cuatro o bien como extremo en un ataque compuesto por 3 delanteros.
Se espera que en el inicio de la semana pueda llegar a Santa Fe para hacerse la revisión médica y firmar el contrato para luego, el viernes 2, iniciar la preparación a la par de sus nuevos compañeros.
Insisten por Kevin López
En la continuidad de las negociaciones que viene llevando adelante Colón, en las últimas horas volvió a tomar fuerza un nombre que sonó hace un par de meses pero cuya contratación parecía diluirse por las dificultades que su traspaso presentaba. La referencia es para el mediocampista central Kevin López, el joven de 23 años cuya ficha pertenece a Independiente y viene de jugar en Atlético Tucumán.
Tras regresar de su préstamo en el Decano, López debe reincorporarse a las filas del rojo donde será evaluado por el cuerpo técnico que conduce Gustavo Quinteros. Si bien tuvo un paso aceptable por Atlético, desde Avellaneda consideran que no tendrá lugar en el plantel del rojo, por lo que podría volver a salir cedido en busca de continuidad.
Kevin López pasó por Defensa y ahora lo quiere Colón.
En ese panorama es donde aparece Colón interesado en sus servicios y con un nombre clave para acercar las partes: Diego Colotto. El flamante mánager sabalero que viene de trabajar en el rojo conoce al jugador y mantiene buena relación con los dirigentes del diablo, por lo que podría acercar las partes para una posible transferencia.
López es un volante central de juego, que puede acoplarse perfectamente a un mediocampo con 3 o con 4 jugadores siempre aportando frescura y dinámica a la hora de atacar. Vale señalar que Colón no es el único anotado en la carrera por Kevin, que en las últimas horas recibió sondeos de otros equipos de la Liga Profesional, la Primera Nacional y el exterior.