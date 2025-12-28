El octavo pasajero

Colón sigue sumando refuerzos: llega el extremo derecho Tomás Fernández

En otra negociación que no trascendió hasta su instancia final, el sabalero cerró este fin de semana la contratación del juninense que se formó en Boca Juniors. En 2025 metió 3 goles en 23 partidos con la camiseta de San Martín de San Juan. Insisten por Kevin López.