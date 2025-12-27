Julián Marcioni e Ignacio Antonio se convirtieron oficialmente en refuerzos de Colón
Este viernes, el delantero que viene de Patronato y el "5" que Medrán conoció en Gimnasia de Mendoza estuvieron en la ciudad, se hicieron la revisión médica y sellaron sus contratos por una temporada. El lunes harían lo propio los defensores Pier Barrios y Leonel González. Se busca un lateral y un volante por la derecha y son horas claves para cerrar a Bonansea.
Ignacio Antonio aceptó el desafío de venir a Colón.
Tras un par de semanas vertiginosas, en donde los dirigentes encabezados por José Alonso, el secretario técnico Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán no descansan en las gestiones para el armado del plantel de Colón que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional, este viernes se dio el arribo a Santa Fe de dos de los flamantes refuerzos sabaleros para el año que viene.
El delantero Julián Marcioni y el mediocampista central Ignacio Antonio llegaron a la ciudad y tras realizarse los estudios médicos de rigor pasaron por la sede de Avenida J.J. Paso para firmar los contratos que los unirán a la institución del barrio Centenario hasta diciembre del año entrante.
De esta manera, el ex Patronato y el ex Gimnasia de Mendoza se suman a Allende, Budiño y Matías Godoy, quienes previamente se transformaron oficialmente en jugadores rojinegros. En el comienzo de la última semana del año se aguarda por el arribo de los defensores centrales Pier Barrios y Leonel González.
Ignacio Antonio firmó a préstamo por una temporada.
El objetivo final es que Medrán tenga a disposición la mayor cantidad de futbolistas posibles el próximo viernes 2 de enero, momento en el cual dará inicio de manera formal la preparación con vistas al debut en el certamen de ascenso el fin de semana del 7 de febrero y ante el Deportivo Madryn.
Con los 7 nombres mencionados, la busca se centra ahora en el lateral derecho y el mediocampista por el mismo sector, además de barajar opciones de un central más y un volante de juego (Kevin López sigue en el radar).
En cuanto a la ofensiva, desde hace un par de días desde el club del sur de la capital de la provincia se asegura que está muy avanzada la negociación con Alan Bonansea, el 9 que viene de cerrar un gran año con Patronato. De cerrarse, el sabalero tendría listo su bloque de ataque con Facundo Castro, Godoy, Marcioni y el propio Bonansea además de lo que pueden aportar los juveniles del club.
"Cuando llamó Colón, ni lo dudé"
Tras concretar la firma de su contrato a préstamo por una temporada y con opción, Ignacio Antonio dialogó con los medios de la ciudad y no escondió su emoción por llegar a Colón: "Estoy feliz, es un nuevo paso en mi carrera y ojalá sea con éxito. Conozco a (Ezequiel) Medrán, estuve con él y su cuerpo técnico en Mendoza, nos conocemos mucho y eso está bueno", aseguró.
En este mismo sentido, y consultado sobre la determinación de apostar por el desafío de Colón, Antonio reveló: "Hablé con Medrán, con Iván el ayudante, con Diego Colotto y con varias personas que integran el club. Me convenció mucho el proyecto, vine por el único objetivo que es el ascenso", "Colón es un grande de Argentina. Tenía otras opciones, pero apenas me llamó Colón ni lo dudé".
"Llevar a Colón a Primera"
Quien también ofreció sus primeras declaraciones como futbolista sabalero fue el delantero Julián Marcioni, quien llega tras una muy buena campaña con la camiseta de Patronato en la que convirtió 6 goles haciendo dupla con Bonansea.
Una vez completados los trámites médicos y tras firmar su contrato, el surgido en Newell's Old Boys de Rosario comentó: "Salió todo bien. Estoy muy contento de llegar a un club tan grande como Colón. La idea es sumar un poco de experiencia. Desde el lugar que me toque voy a aportar, eso es lo importante. El club debe estar por encima de todo en busca de llevarlo al lugar donde merece estar".
Marcioni será clave en la ofensiva sabalera.
En otro tramo de la charla con los medios de nuestra ciudad, Marcioni marcó sus objetivos para este año con la rojinegra de Colón: "Espero que el hincha me reciba bien. De mi parte voy a tratar de responder dentro de la cancha. Hay que pensar en Colón. Soy rápido, intenso y trato de aprovechar los espacios. Soy de llegar mucho al gol. Vengo jugando por izquierda, pero puedo hacerlo por derecha".
En el final, y explicando por qué decidió venir a Santa Fe a pesar de tener varias otras ofertas, Marcioni indicó: "Cuando me llamaron rápidamente vi la chance con buenos ojos por ser un club tan grande. No hablé aún con Ezequiel (Medrán), pero seguro lo haré en lo inmediato. El objetivo debe ser grupal para llevar a Colón a Primera".