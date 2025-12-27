El 2 de enero arrancan la pretemporada

Julián Marcioni e Ignacio Antonio se convirtieron oficialmente en refuerzos de Colón

Este viernes, el delantero que viene de Patronato y el "5" que Medrán conoció en Gimnasia de Mendoza estuvieron en la ciudad, se hicieron la revisión médica y sellaron sus contratos por una temporada. El lunes harían lo propio los defensores Pier Barrios y Leonel González. Se busca un lateral y un volante por la derecha y son horas claves para cerrar a Bonansea.