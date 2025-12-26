Además de Juián Marcioni...¿Alan Bonansea?

¿Medrán arma el “nuevo Colón” con la delantera de Patronato?

Entre los dos atacantes sumaron 17 goles con la camiseta del “Negro” de la Provincia de Entre Ríos y estarían a casi nada de ponerse la casaca sabalera. En el caso de Bonansea, es pretendido por varios que buscan ascender: es jugador libre.