¿Medrán arma el “nuevo Colón”
con la delantera de Patronato?
Entre los dos atacantes sumaron 17 goles con la camiseta del “Negro” de la Provincia de Entre Ríos y estarían a casi nada de ponerse la casaca sabalera. En el caso de Bonansea, es pretendido por varios que buscan ascender: es jugador libre.
Como pasaba en los viejos tiempos cuando un club le compraba a otro “la delantera completa” porque se entendían de memoria, todo parece indicar que no solamente Julián Marcioni será delantero del Colón 2026 sino que también Alan Bonansea está a casi nada de convertirse en refuerzo sabalero. Así, el “Negro” de Santa Fe le compra 17 goles al “Negro” de la capital de la provincia de Entre Ríos.
Uno por afuera y otro por adentro: ¡17 goles!
En el caso de Alan Bonansea, que cerró un 2025 muy bueno con la casaca de Patronato, es jugador libre, tiene el pase en su poder y su agente negocia directo con Diego Colotto, flamante secretario técnico sabalero.
Alan Bonansea. Foto: Prensa Patronato
Bonansea, atacante nacido en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Santa Fe, llega con credenciales sólidas en la Primera Nacional: en la última temporada defendiendo los colores del Negro disputó 31 encuentros en la fase regular, convirtió 11 goles y aportó dos asistencias, con un volumen alto de minutos que reflejan regularidad y vigencia.
En el caso de Julián Marcioni, nacido el 19 de marzo de 1998 en Cruz Alta, Córdoba, se desempeña como atacante y aporta experiencia en un torneo que conoce bien. Surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, tuvo su debut profesional el 18 de mayo de 2018 en la victoria 2-0 ante Deportivo Rincón, por la Copa Argentina.
Al no encontrar continuidad en el primer equipo rojinegro, el cordobés acumuló rodaje a préstamo en Independiente Rivadavia, Atlanta (en dos ciclos distintos) y Platense, hasta quedar en libertad y sumarse a Agropecuario. En el conjunto de Carlos Casares logró estabilidad: disputó 71 partidos y convirtió 13 goles a lo largo de dos temporadas en la Primera Nacional.
Se va armando el Sabalero 2026...
Para el campeonato 2025 llegó a Patronato, donde volvió a mostrarse como una opción confiable en ofensiva. Marcioni, en la última temporada del ascenso disputó 32 partidos y marcó 6 goles.
Problemas para el "Yagui". Foto: El Litoral
Si bien la entidad del Barrio Centenario sólo oficializó dos nombres, el nuevo Colón se va armando de la mano de Ezequiel Medrán como entrenador y Diego Colotto secretario técnico. Matías Budiño, Leandro Allende, Matías Godoy, Pier Barrios, Ignacio Antonio, Julián Marciori y Alan Bonansea son las primeras caras, nombres y apellidos de cara al año que viene.
En el caso de Patronato, alcanzó las cinco incorporaciones a su plantel profesional con la llegada de un nuevo delantero: Hernán Rivero, quien tendrá contrato por un año con la institución de calle Grella. El centro atacante, de 33 años y 1,93 metros, fue anunciado por el propio club a través de sus redes sociales.
Rivero es el quinto refuerzo del plantel de Rubén Darío Forestello; antes llegaron: el defensor Franco Meritello, los mediocampistas Agustín Araujo y Federico Bravo; y el delantero Tomás Attis. También siguen porque renovaron sus contratos el arquero Alan Sosa y el lateral/volante Maximiliano Rueda.
En cuanto a lo futbolístico del Sabalero, hay que recordar que Colón licenció a su plantel hasta el 2 de enero de 2026 para retomar los trabajos de pretemporada en el predio deportivo 4 de junio.
Si bien está la invitación para ir a jugar dos amistosos internacionales a la ciudad de Paysandú en el mes de enero, en la República Oriental del Uruguay, todavía no está confirmado el sí del cuerpo técnico sabalero que encabeza Ezequiel Medrán.