Colón rechazó la primera oferta del América de Cali por José Neris
El equipo colombiano se sumó a los equipos interesados en el 9 que viene de completar su préstamo en el City Torque. El sabalero posee el 65% de su ficha y pretende recuperar la inversión. No está en los planes de Medrán para 2026.
Pese al buen año que tuvo, el City Torque no hizo uso de la opción por Neris.
Uno de los futbolistas que tiene contrato vigente con Colón pero que no forma parte de los planes deportivos de la institución de cara al 2026 es el delantero José Pablo Neris. El uruguayo que fuera adquirido a principios del 2023 viene de tener una buena temporada con el Montevideo City Torque de su país, completando su cesión a préstamo y teniendo que retornar a Santa Fe.
Sin lugar en el equipo de Medrán, el objetivo de Colón es el de obtener un rédito económico por la ficha del jugador, para al menos recuperar la inversión que se hizo cuando José Vignatti era el presidente y Marcelo Saralegui el entrenador.
El delantero no rindió en sus 2 pasos por Colón.
En la mira de varios equipos
Desde hace varias semanas, y atendiendo a la situación y al buen rendimiento que mostró Neris en Uruguay durante el 2025, varios equipos de su país y del resto del continente pusieron los ojos sobre el goleador, con la chance abierta de hacer un ofrecimiento para quedarse con el 65% de la ficha que todavía pertenece al rojinegro.
En las últimas horas, en Colombia trascendió que el América tiene la mira puesta en Neris y que hizo una primera propuesta que fue rechazada por la dirigencia de Colón por considerarla insuficiente. Sin embargo, los diablos rojos caleños no se rinden y se especula con que durante el fin de semana enviarán un nuevo ofrecimiento.
Neris no está en los planes de Medrán para la temporada 2026.
Oportunidad de mercado
Si bien no se conoció el número por el que la dirigencia que preside José Alonso aceptaría transferir a Neris, se especula que debe ser igual o superior a los 600 mil dólares que en su momento invirtió Colón por ese porcentaje de su pase.
Teniendo en cuenta que en la última campaña con el Torque José Neris se despachó con 16 goles en 34 presentaciones, la chance de que el América y que otros equipos puedan alcanzar o incluso elevar ese momento es concreto. De confirmarse la venta de Neris, sería un ingreso tan inesperado como necesario para las arcas de la institución del Barrio Centenario.