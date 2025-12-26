El delantero metió 16 goles este año en Uruguay

Colón rechazó la primera oferta del América de Cali por José Neris

El equipo colombiano se sumó a los equipos interesados en el 9 que viene de completar su préstamo en el City Torque. El sabalero posee el 65% de su ficha y pretende recuperar la inversión. No está en los planes de Medrán para 2026.