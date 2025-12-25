¿Sueño o chance real? Colón hace el intento de repatriar a Federico Lértora
A sus 35 años, el nacido en Mercedes cumplió su contrato con el Querétaro y regresó al país buscando definir su futuro. Tiene propuestas de Primera División y del exterior, pero desde el sabalero buscan tentarlo para un segundo ciclo y ya le acercaron una oferta.
Mientras el plantel aprovecha su semana de receso por las fiestas de fin de año, los dirigentes de Colón encabezados por José Alonso junto al secretario deportivo Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán siguen trabajando intensamente en la conformación del plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional.
En este marco, tanto los directivos como el mánager y el DT se movieron rápidamente en un mercado muy complejo y lograron abrochar la llegada de los primeros refuerzos que además representan la base del equipo que el propio Medrán tiene en mente para lo que se viene.
De esta forma, durante la semana pasada y previo a la Navidad llegaron a Santa Fe el arquero Matías Budiño, el defensor Leandro Allende y el delantero Matías Godoy, quienes ya sellaron su vínculo con la entidad rojinegra a préstamo hasta diciembre de 2026.
En la misma línea, y si bien resta la firma, están resueltos los arribos del zaguero central Pier Barrios, el volante central Ignacio Antonio y el atacante Julián Marcioni, a quienes se los espera el 2 de enero próximo para iniciar la pretemporada con sus nuevos compañeros.
No conformes con esto, y sabiendo que la cifra de incorporaciones debe, de mínima, alcanzar las 2 cifras, Colón sigue activo en el mercado buscando futbolistas en diferentes posiciones de la cancha.
En este marco, el correr de las últimas horas trajo a la luz un nombre sobre el que se trabaja y que generó una reacción inmediata entre los hinchas por el pasado del jugador con la camiseta sangre y luto.
Lértora fue figura y referente del plantel campeón de Domínguez.
La referencia es para Federico Lértora, el mediocampista central que vistió los colores de Colón entre 2019 y 2022 con un ciclo exitoso que incluyó la final de la Copa Sudamericana en Asunción, la obtención del título de campeón en 2021 en San Juan y la primera parte de la participación sabalera en la Libertadores 2022.
En aquel entonces, el oriundo de Mercedes en la provincia de Buenos Aires se marchó al fútbol mexicano buscando nuevos desafíos y tratando de hacer una diferencia económica en un tramo decisivo de su carrera deportiva.
Operativo retorno en marcha
Hoy, 3 años después, la realidad de Lértora y la de Colón podrían volver a reunirse siempre y cuando el ofrecimiento que llegue desde Santa Fe pueda convencer a un futbolista que tiene el pase en su poder y que llama la atención de varios equipos en Primera y también en el exterior.
Finalizando su vínculo con el Querétaro del fútbol azteca, el volante retornó al país sabiendo que deberá tomar una decisión importante en esta recta final de su trayectoria dentro de la cancha. Según trascendió, equipos como Central Córdoba, Gimnasia La Plata y Belgrano de Córdoba pusieron los ojos en el jugador que en julio próximo cumplirá 36 años.
Lo propio sucedió en Santa Fe, donde Alonso y compañía tomaron contacto con el jugador para hacerle saber sus pretensiones de que regrese a Colón para un segundo ciclo. Con las cartas sobre la mesa, y sin una respuesta negativa a ese primer sondeo, todo el pueblo sabalero sueña con volver a ver en el Brigadier al "5" de aquel equipo que lo llevó a la gloria máxima.
Sus números en México
Al momento de dejar Colón, luego de que el equipo entonces dirigido por Julio César Falcioni avanzara de fase en la Copa Libertadores de 2022, el "chino" Lértora firmó con el Tijuana de la primera división del fútbol de México. Con la camiseta de los Xolos, el mediocampista jugó un total de 30 partidos en un año, la mayoría de ellos como titular, en los que anotó 2 goles.
Lertora jugó un año en Tijuana y 2 temporadas y media en Querétaro.
El buen rendimiento del ex futbolista sabalero llamó la atención del Querétaro, institución que decidió ficharlo de cara a la temporada 2023/24. En los Gallos Blancos, el mercedino disputó 64 partidos por todas las competencias en los últimos dos años y medio antes de completar su contrato y salir en condición de libre al término de la reciente campaña 2025.