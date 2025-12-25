El "5" campeón quedó libre en México

¿Sueño o chance real? Colón hace el intento de repatriar a Federico Lértora

A sus 35 años, el nacido en Mercedes cumplió su contrato con el Querétaro y regresó al país buscando definir su futuro. Tiene propuestas de Primera División y del exterior, pero desde el sabalero buscan tentarlo para un segundo ciclo y ya le acercaron una oferta.