Jugó 36 partidos este año en Perú

Medrán completa su zaga central con el arribo de Leonel González

En otra operación express, Colón abrochó la llegada del zaguero zurdo surgido en Newell’s y que viene de tener una gran temporada junto a Pier Barrios en el Melgar de Perú. Tiene 31 años y puede jugar como lateral izquierdo. Solo falta el “4” y el DT sabalero tiene su nueva defensa completa.