Medrán completa su zaga central con el arribo de Leonel González
En otra operación express, Colón abrochó la llegada del zaguero zurdo surgido en Newell’s y que viene de tener una gran temporada junto a Pier Barrios en el Melgar de Perú. Tiene 31 años y puede jugar como lateral izquierdo. Solo falta el “4” y el DT sabalero tiene su nueva defensa completa.
González llega desde el Melgar. Se lo espera en los próximos días en Santa Fe.
Estaba claro desde un principio que a la hora de armar el plantel de Colón que irá por el ascenso a la Primera División en 2026 tanto el entrenador Ezequiel Medrán como el mánager Diego Colotto tenían la idea de conformar un bloque defensivo nuevo, con experiencia y voz de mando para darle solidez a un equipo que pretende ser protagonista.
Así las cosas, en apenas un par de semanas de mercado el sabalero aseguró los arribos del arquero Matías Budiño, el primer marcador central Pier Barrios, el lateral izquierdo Leandro Allende y el volante central Ignacio Antonio, todos ellos de buen 2025 en los equipos en los que le tocó militar.
Con este panorama, al DT sabalero le faltaba llenar dos casilleros, el del lateral por la derecha y el del segundo central, buscando además un defensor de perfil zurdo ya que tanto Barrios como Thaller, quien se quedará en Santa Fe el año que viene, son diestros.
Fue así que este viernes, y tras una negociación express que no trascendió públicamente hasta llegar a sus instancias finales, la dirigencia rojinegra pudo sellar el acuerdo para sumar a Leonel González, zaguero nacido en Concordia, Entre Ríos, que debutó como profesional en Estudiantes de Caseros y que viene de una excelente temporada en la primera división peruana con la casaca del Melgar.
En Perú destacaron el buen juego aéreo de González en las 2 áreas.
Con 1.77 de estatura, González fue pieza clave en la defensa del elenco de Arequipa dirigido por Walter “Tino” Ribonetto que redondeó una buena campaña en 2025 sacando pasaje para la próxima edición de la Copa Sudamericana. De hecho González conformó una sólida dupla de marcadores centrales que ahora replica Colón junto a Pier Barrios.
En total, este año el entrerriano que también puede ser opción sobre el lateral izquierdo sumó 2962 en 36 partidos con la institución con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. En principio su llegada se daría a través de un préstamo por un año y con opción de compra favorable a la entidad del Barrio Centenario.
Se espera que en el comienzo de la próxima semana llegue a Santa Fe para hacerse la revisión médica, completar la documentación e iniciar la pretemporada a la par del grupo el 2 de enero.
Formado en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, Leonel Hernán González fue promovido al plantel principal de la lepra en la temporada 2013/2014 aunque no tuvo la chance de debutar en el equipo plagado de estrellas que dirigía el “Tata” Gerardo Martino.
Sin oportunidades en el equipo rojinegro, González inició su camino profesional en Estudiantes de Buenos Aires, donde debutó en 2016 en la Primera B Metropolitana. Con el “pincha” de Caseros jugó hasta la temporada 2020, consiguiendo el ascenso a la Primera Nacional siendo pieza clave en la defensa del equipo que dirigía Diego Martínez.
González debutó en Primera con la camiseta de Godoy Cruz en 2020.
Precisamente de la mano del hoy entrenador de Huracán, González pasó a Godoy Cruz, donde tuvo su debut en la máxima categoría de nuestro fútbol en el año 2020. Tras 3 buenas temporadas con la camiseta del tomba, el zurdo fue transferido a Argentinos Juniors, donde se mantuvo hasta diciembre de 2023.
El último paso en la carrera profesional del nuevo defensor sabalero fue en Perú, donde disputó las últimas 2 temporadas con buen suceso con la camiseta del Melgar, compitiendo tanto en el plano local como en la Copa Sudamericana. Hasta el momento, González suma un total de 243 partidos en los que convirtió cinco goles.
Luego de que trascendiera el nombre de González, El Litoral tomó contacto con fuentes cercanas al Melgar, desde donde dieron las mejores referencias respecto del zaguero zurdo que la semana próxima llegaría a Santa Fe. En Arequipa lo describen como un jugador rápido y de buen pie, que entiende el juego y que puede jugar tanto de marcador central como de lateral.
A pesar de no contar con una gran altura, el entrerriano tiene buen juego aéreo tanto en defensa como en ataque y también ha trabajado en línea de 3 defensores como stopper izquierdo. Además, según indican desde Perú, se destaca por su compromiso y su profesionalismo, generando en 2025 una muy buena dupla con Pier Barrios que tratará de repetir su buen año en Colón.