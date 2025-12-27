Colón de atrás para adelante: “Un arquero aplomado y muy seguro”
Como toda refundación, el Sabalero se arma desde los cimientos: uno de los primeros en llegar fue Matías Budiño. Protti explica el porqué: “Buscábamos arqueros que hayan jugado mucho, con buenas campañas, aplomados, seguros: Budiño reunía todas esas condiciones y estamos muy conformes”.
Camino a un plantel con “por lo menos 15 caras nuevas”, el nuevo Colón de Alonso, Colotto y Medrán empieza a mostrar su ADN. Ya casi la mitad de esa legión de foráneos está cerrada (llegaron y firmaron Antonio y Marcioni en las últimas horas). Sin embargo, el primer ladrillo importante en la pared del Sabalero Modelo 2026 fue el arquero: Matías Budiño.
La figura clave para cerrar el arco de Estudiantes de Buenos Aires llega desde Caseros a préstamo por un año y con opción de compra a favor de Colón.
Quien explicó el secreto de cómo lo eligieron es Alejandro “Caty” Protti, el rafaelino que es actual entrenador de arqueros de un Colón que se prepara para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional con la misma filosofía que lo acompañó durante toda su carrera: hablar poco, escuchar mucho y trabajar siempre.
Datazo: ¡22 partidos sin recibir goles!
En su paso por La Diaria (92.1 Rafaela), Protti aseguró que “buscábamos arqueros que hayan jugado mucho, con buenas campañas, aplomados, seguros. Budiño reunía todas esas condiciones y estamos muy conformes”. Las 22 vallas invictas del último torneo bajo los caños de Estudiantes de Caseros respaldan la decisión.
Entreno arqueros. Foto: Juan Foglia.
También hubo espacio para hablar del trabajo diferencial según la edad del arquero. “Al arquero veterano hay que tenerlo bien preparado y fino, porque la experiencia ya la tiene. Al joven hay que frenarlo un poco, trabajar mucho el posicionamiento y la toma de decisiones. No puede abarcar todo ni tomar riesgos innecesarios”, explicó con claridad pedagógica.
El mismo Protti contó por qué decidió acompañar a otro rafaelino, el ex arquero de "La Crema", Ezequiel Medrán en este desafío. La respuesta tuvo más que ver con la confianza que con lo futbolístico. “Somos amigos desde hace 30 años. Es un entrenador que valora y cuida a su cuerpo técnico. Después de haber trabajado con gente así, es muy difícil no aceptar”.
“Yo todo lo tomo con naturalidad. Me tocó aprender y empezar a trabajar con gente muy sencilla, muy humilde, desde el trabajo. Y esa forma me quedó para siempre”, explicó "Caty".
Con una trayectoria extensa en cuerpos técnicos de distintos puntos del país, Protti fue testigo directo de cómo cambió el puesto de arquero a lo largo de los años.
De aquellos tiempos donde el arquero entrenaba casi sin especificidad, a la actualidad donde el rol es central y determinante. “Hoy no se admite un plantel profesional sin entrenador de arqueros. El fútbol cambió y el arquero participa mucho más”, sostuvo.
"El arquero primero tiene que atajar"
Sin embargo, el ex Ferro dejó una reflexión que marca su escuela y su mirada crítica sobre la evolución del juego. “Hay mucho interés en mostrar que el arquero juega bien con los pies y nos estamos olvidando de lo más importante. El arquero, primero, tiene que atajar. Brindar seguridad, ser sobrio y simple”, remarcó.
Para Protti, la búsqueda excesiva del lucimiento muchas veces termina jugando en contra: “Hay que hacer lo justo y necesario, lo que amerita la jugada. No forzar nada”.
A la hora de elegir nombres, Protti destacó a "Nacho" Arce ( Riestra), a quien ubicó entre los mejores del país por su técnica y lectura del juego, y también elogió a Rodrigo Rey (Independiente de Avellaneda), al que definió como “un arquero extraordinario, serio y con una calidad humana enorme”.
Coincidencia: Budiño. Foto: El Litoral
No obstante, marcó una diferencia clara entre el arquero que tiene condiciones y el que fuerza situaciones sin tenerlas: “Ahí es donde aparece el peligro y donde nosotros tenemos que intervenir”.
En cuanto a Colón, Protti reconoció que el cuerpo técnico llegó en un momento límite. “Había mucha tensión, tanto deportiva como institucional. El equipo estaba en una situación muy complicada y el objetivo era claro: sostener la categoría”, explicó el rafaelino.
El cierre del torneo anterior fue exigente, con rivales directos y equipos que peleaban arriba, pero el plantel respondió. “La predisposición de los futbolistas ayudó mucho. Se pudo salir adelante”.
Hoy, el escenario es distinto. Con el cambio dirigencial y el armado de un nuevo plantel, el clima es otro. “Hay más tranquilidad, se renovaron las esperanzas y ahora el desafío es armar algo que ilusione”, señaló.
Al mismo tiempo destacó también el trabajo sostenido con juveniles y la energía positiva que se vive en el día a día en el predio deportivo 4 de junio donde nace “El Nuevo Colón” de la mano de Alonso, Colotto y Medrán.