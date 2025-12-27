El entrenador de Medrán define a Budiño

Colón de atrás para adelante: “Un arquero aplomado y muy seguro”

Como toda refundación, el Sabalero se arma desde los cimientos: uno de los primeros en llegar fue Matías Budiño. Protti explica el porqué: “Buscábamos arqueros que hayan jugado mucho, con buenas campañas, aplomados, seguros: Budiño reunía todas esas condiciones y estamos muy conformes”.