Mientras Colón se arma, la gente responde con los abonos
El debut del Sabalero será el 8 de febrero en el Cementerio de los Elefantes contra el Deportivo Madryn. Es excelente la respuesta de los hinchas en asociarse y de los socios en renovar los palcos con las plateas.
Al mismo tiempo que este viernes 2 de enero marcó el retorno del plantel profesional del Club Atlético Colón de la mano de Ezequiel Medrán, pensando en lo que será el debut en la temporada 2026 ante el Deportivo Madryn en el Brigadier López, los hinchas y socios sabaleros vienen respondiendo de una manera espectacular a lo que fue la promo de abonos para llenar la cancha en todos los partidos de local.
La gente, siempre la gente de Colón
“Falta un mes y pico para empezar a jugar. Por un lado, ya casi no quedan palcos corporativos norte y sur. Por el otro, ya hay una venta confirmada del 65 por ciento de lugares que se vendieron en las dos últimas temporadas.
"Es decir que la respuesta de la gente es impresionante en todo sentido y es un recurso económico importante en medio de esta crisis, de las peores en los últimos años por como recibimos el club”, reconocen en la sede sabalera.
Jugar a cancha llena. Foto: Mauricio Garín.
Los dirigentes sabaleros, ni bien asumieron con José Alonso a la cabeza, decidieron “acercar al club con la gente” en todo sentido. Por un lado, valores absolutamente populares y cómodos planes, incluso con un plan amigo donde aplica hasta un 25 por ciento de descuento por el combo de cuatro abonos.
La primera idea del presidente fue “no aumentar” y empezar a facilitar el pago. Por ejemplo, diez por ciento de descuento por la cancelación en efectivo. Al mismo tiempo, cuotas sin ningún interés con distintos bancos y tarjetas. Para jubilados, promociones especiales también.
Este combo de acciones inteligentes que desarrolló Colón generaron estos números que son asombrosos: se empiezan a agotar los palcos y se vendieron muchísimas plateas.
Con un Colón en crisis total (la actual gestión recibió a la institución en cesación de pagos en todo sentido), donde los dirigentes ya realizaron aportes con recursos externos de más de un millón de dólares, el ingreso por la venta de abonos a placos y plateas significa oxígeno para una tesorería desbordada.
El "Pulga" con una "prórroga de licencia"
En cuanto a los temas futbolísticos, Colón se sigue armando. La novedad, por llamarla de alguna manera, en el inicio de la pretemporada, fue la decisión que la Comisión Directiva tomó con Luis Miguel Rodríguez. El “Pulga”, que el 1 de enero cumplió 41 años, tiene contrato hasta el mes de diciembre de 2026 pero no será tenido en cuenta por Ezequiel Medrán en el proyecto deportivo.
En ese contexto, la CD lo notificó a PR10 de una “prórroga de licencia” hasta el 15 de enero inclusive, advirtiendo que la medida es “sin ánimo rupturista”. La sensación es que Colón, hoy concentrado en los temas fundamentales (inhibición en FIFA, armado del plantel, etc.) “gana tiempo” con esta medida y evita un conflicto mayor.
En lo que hace al rubro refuerzos, se sigue avanzando para que Federico Lértora sea refuerzo en este 2026 y para que Alan Bonansea venga para Santa Fe: al ex “9” de Patronato también lo pretende Sarmiento de Junín.
"Pulga" Rodríguez. Foto: Manuel Fabatía.
Como se sabe, Colón debutará en casa el 8 de febrero a las 20 contra el Deportivo Madryn, animador de las dos últimas temporadas del ascenso. El plantel amarillo y negro, que ahora conduce Cristian Díaz en reemplazo de Leandro Gracián, se sigue reforzando.
“El Deportivo Madryn continúa trabajando en la concreción de sus refuerzos para la próxima temporada del Torneo de la Primera Nacional y ahora concretó un fichaje de enorme jerarquía".
Se trata del delantero colombiano Mauricio Cuero, que viene del Deportivo Garcilaso de Perú y que registra experiencia en primera división de nuestro país, con destacados pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Banfield e Independiente”, informan en la ciudad del viento.
El delantero colombiano Mauricio Cuero, es el noveno refuerzo del Club Deportivo Madryn con vistas a la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional. El futbolista de 32 años llega al equipo «Aurinegro» dirigido por Cristian Díaz, luego de su última experiencia en Deportivo Garcilaso, equipo de la Liga 1 de Perú.
Cuero, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Mauricio vistió la camiseta de Olimpo, Banfield, Independiente, Belgrano, Olimpia de Paraguay, además de Tijuana, Atlas y Santos Laguna en México.