Siguen volando los palcos y las plateas

Mientras Colón se arma, la gente responde con los abonos

El debut del Sabalero será el 8 de febrero en el Cementerio de los Elefantes contra el Deportivo Madryn. Es excelente la respuesta de los hinchas en asociarse y de los socios en renovar los palcos con las plateas.