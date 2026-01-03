El refuerzo que nadie tenía en la foto

Lértora le dio el sí a Colón: ¡un campeón vuelve a casa!

A los 35 años y con un estado físico impecable, el “5” que levantó la Copa de la Liga en la noche de San Juan vuelve al club para buscar el esperado ascenso. El martes llega a Córdoba, vía México, con toda su familia.