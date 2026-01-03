Lértora le dio el sí a Colón: ¡un campeón vuelve a casa!

Federico Eduardo Lértora cumplirá, seguramente, sus primeros 500 partidos como jugador de fútbol profesional con la camiseta con la cual fue campeón del fútbol argento el 4 de junio de 2021 en la histórica, gloriosa e inolvidable noche de San Juan.
A los 35 años y con un estado físico impecable, el “5” que levantó la Copa de la Liga en la noche de San Juan vuelve al club para buscar el esperado ascenso. El martes llega a Córdoba, vía México, con toda su familia.
Federico Eduardo Lértora cumplirá, seguramente, sus primeros 500 partidos como jugador de fútbol profesional con la camiseta con la cual fue campeón del fútbol argento el 4 de junio de 2021 en la histórica, gloriosa e inolvidable noche de San Juan.
En las últimas horas, a pesar del interés de Ferro (un club que es “debilidad” de su representante Christian Bragarnik) y de alguna oferta de Primera en países latinos, le dio el sí a Colón y jugará dos temporadas con la sangre y luto.
Su último paso fue a mitad del año pasado con la casaca de los “Gallos Blancos” de la ciudad de Querétaro, a unos 230 kilómetros del DF. Como la Liga Mexicana quedaba abierta hasta el mes de septiembre, Fede siguió entrenando esperando club de salida.
En el medio, se consumó la venta de los Gallos de Querétaro y el equipo dejó de pertenecer a Grupo Caliente para ser propiedad de Innovatio Capital, compañía estadounidense liderada por el empresario Marc Spiegel.
"No podría dar este paso. Desde hace tiempo identificamos a la Liga MX como una competencia en la que queríamos invertir, y cuando surgió la oportunidad de visitar Querétaro, conocer la ciudad y el club, nos dimos cuenta de que aquí es donde queremos estar a largo plazo", avisaba Spiegel.
Con esa acción Grupo Caliente se quitaba el problema de multipropiedad que sostenía debido a que también son los dueños de Xolos, equipo con el que siguieron operando dentro de la Liga MX.
La gestión de Grupo Caliente con Querétaro solamente tuvo una duración de 3 años, recordando que compraron ea Gallos en 2022, después de los lamentables hechos de violencia ocurridos en el estadio de La Corregidora en un partido ante Atlas.
“Esperé hasta el final de septiembre, quería seguir en México pero la nueva franquicia rescindió todos los contratos. Especulé hasta el límite y me buscaron de Uruguay y de Bolivia; como no me convencían esas opciones, decidí esperar el verano de 2026 y apareció Colón con otros clubes más”.
Es lo que cuenta Federico Lértora a El Litoral desde México, donde pasó las Fiestas junto a su familia. El martes aterrizará en Córdoba y luego, papeleo mediante entre Colón y Bragarnik, estará en Santa Fe.
Los meses sin fútbol profesional “se mató” entrenando por su cuenta en doble turno como si estuviera en competencia. “Estoy mejor que antes desde lo físico, pero hay que demostrarlo adentro de la cancha...”, afirma Fede con ese optimismo que lo caracteriza.
El tridente glorioso de Federico Lértora junto a Christian Bernardi y Rodrigo Aliendro quedará guardado para siempre en los corazones sabaleros. De entrada, con las primeras charlas que mantuvo con Diego Colotto, Federico dio el sí para terminar el exilio mexicano y volver a Colón.
Sabe, perfectamente, lo que pasó con Goltz, Bernardi, “Pulga”, pero aceptó el desafío sin dudar, sabiendo todo lo que se juega en una categoría durísima como es el ascenso argentino y con toda la presión que implica ponerse la camiseta de Colón en la “B”.
A priori, lo que vino negociando el Secretario Técnico, Diego Colotto, con el aval del presidente José Alonso (por estas horas en Punta del Este) es un contrato de dos años de duración. Es el mismo tiempo que estará la actual Comisión Directiva e idéntico tiempo de vinculación del Director Deportivo, ex Quilmes e Independiente.
En el contexto de esta reconstrucción de Colón, en medio de la peor crisis económica y financiera de los últimos años, el nombre y la vuelta de Federico Lértora generaron reacciones positivas en los hinchas y socios sabaleros que ya agotaron el 65 por ciento de los abonos a palcos y plateas para la temporada 2026.
La ilusión, renovada con el cambio de CD, es muy grande en el Mundo Colón. La vuelta de Federico Lértora, campeón 2021, en la noche de San Juan no hace otra cosa que ponerle más combustible a ese fuego sagrado por la sangre y luto.
Con la camiseta de Colón, Federico Lértora jugó cuatro temporadas, acumuló 101 partidos profesionales, marcó 5 goles y bordó la estrella dorada de campeón del fútbol argentino en la noche de San Juan.