Lertora llegó a Santa Fe y se pone a disposición de Colón

El mediocampista con pasado reciente en México regresa al país para vestir la sangre y luto. El rojinegro continúa armándose para la temporada 2026 y suma experiencia.

Llegó a Federico Lértora a Colón. Foto: Matías PintosLlegó a Federico Lértora a Colón. Foto: Matías Pintos
Uno de los emblemas del Colón campeón 2021 y del equipo que jugó la Copa Libertadores del año siguiente vuelve al conjunto rojinegro para pelear el ascenso.

Se trata de Federico Lertora que, como bien anticipó El Litoral, vestirá la sangre y luto en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El mediocampista aguerrido, emblema del equipo de Eduardo Domínguez, llegó a la ciudad de Santa Fe y se sometía a los estudios de rigor para luego quedar a disposición del cuerpo técnico que comanda Ezequiel Medrán.

En Colón

El nacido en Mercedes en 1990 tuvo su paso por Colón desde 2019 a 2022.

ELLITORAL_381313 | Pablo Aguirre El capataz del medio. Federico Lértora fue anoche contra Racing lo que fue durante todo el campeonato: la regularidad en la mitad de la cancha. Su trabajo no se nota tanto, pero es muy importante para la última línea sabalera.La gloria con Racing.

Con la rojinegra, Lértora disputó 101 partidos y convirtió cinco goles, dos muy recordados en la Copa Libertadores, edición 2022.

LertoraEl 5 clavó dos golazos en la Libertadores 2022.

También dijo presente en la histórica Copa Sudamericana 2019 en la que Colón llegó a la final recordada en Paraguay.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semifinal - Second Leg - Atletico Mineiro v Colon de Santa Fe - Mineirao Stadium, Belo Horizonte, Brazil - September 26, 2019 Colon de Santa Fe's Federico Lertora celebrates winning the penalty shootout REUTERS/Washington AlvesEl festejo tras vencer a Mineiro y llegar a la final de la Copa Sudamericana. Reuters.

A México

Tras su paso por Colón, Lértora siguió su carrera en México. Primero en Tijuana y luego en Querétaro, el mediocampista acumuló 64 partidos en el fútbol azteca.

Un cambio de mando en Querétaro hizo que el bonaerense quede colgado y debió entrenarse por su cuenta, tal como contó El Litoral días atrás.

