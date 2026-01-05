Colón atrae a los socios que se fueron cobrando solo un mes
Es el costo de la cuota mensual y el cincuenta por ciento del carné: si tomamos la categoría “Activo” son apenas 25.000 pesos. Es una especie de amnistía para quien dejó de estar al día por distintos motivos.
Con los palcos corporativos (norte y sur) casi agotados y con el 65 por ciento de los abonos a palcos más plateas ya renovados por toda la temporada, ahora la estrategia de markerting del Club Atlético Colón pasa por recuperar varios miles de socios y hacer explotar en 2026 el Cementerio de los Elefantes en cada partido de local.
Por tal motivo, el club abrirá una especie de “gran amnistía” para que puedan volver a la cancha. Incluso, antes de las elecciones, el propio sistema eliminó a unos 3.000 socios que estando en el padrón sabalero no habían pagado la última cuota. Incluso, con tres meses impagos, el sistema los excluía.
Cancha llena 2026. Foto: Fernando Nicola
Que vuelvan todos y alcanzar 25.000 socios
Ahora, con el pago de un solo mes y el carné bonificado al 50 por ciento, pueden volver como socios de Colón, más allá que se pierde la antiguedad de cada uno que acepte la promo.
Para tener una idea, tomando la categoría “Activo”, que es el costo más alto, se puede volver a la cancha mediante 25.000 pesos (son 18.000 de cuotas y 7.000 de carné). En el caso de “infantiles” y “jubilados”, el costo es mucho menor.
En medio de la crisis, este tipo de acciones aplican de manera efectiva para la tesorería sabalera, con la idea de volver a recuperar esos 25.000 socios que se fueron perdiendo el año pasado, como consecuencia del desinterés deportivo (en octubre quedó afuera de todo sin pelear por nada) y también de la falta de dinero en los bolsillos.
Buscar una salida con PR10. Foto: Manuel Fabatía.
La inhibición en FIFA y el tema "Pulga"
En cuanto a las gestiones de los dirigentes, está volviendo a Santa Fe el presidente José Alonso, que pudo cerrar en Punta del Este el contrato de Federico Lértora y avanzó con distintas reuniones para darle un corte al tema Inhibición de la FIFA por el caso de Alberto “Beto” Espínola.
Además, una vez que cierre los dos o tres refuerzos faltantes, la idea del pope máximo sabalero es poder dialogar con Roberto San Juan, amigo y representante de Luis Miguel Rodríguez.
Como se sabe, el histórico y emblemático “Pulga” tiene contrato hasta el mes de diciembre de este año, pero el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán ya le comunicó que no será tenido en cuenta dentro del actual y renovado plantel. Incluso, el mismo club, buscando ganar tiempo, le extendió la licencia a PR10 hasta el 15 de enero inclusive.
La actual dirigencia, con José Alonso a la cabeza, no quiere entrar en desgastes innecesarios ni generar conflictos. “Tenenos que encontrar una salida digna para las dos partes”, aseguran.
Como a “Pulga” le queda un año entero de contrato, alguien propuso ofrecerle un gran partido homenaje, donde la recaudación y el sponsoreo quede en su totalidad para el nacido en Simoca. Lo que no se sabe es qué quiere hacer el nacido en Simoca con sus 41 años y entrenando por su cuenta.